台灣咖啡豆供應霸主用時尚品味闖蕩咖啡紅海！刷爆IG的話題咖啡館CAFE!N

2019-07-05 09:00 聯合新聞網 食力Foodnext



分享 facebook 採訪／林玉婷、黃敬翔

撰文／黃敬翔

年產值超過750億的台灣咖啡市場已然是一片紅海，在超商、連鎖咖啡館的廝殺底下，新進的業者不用說搶食大餅，連生存下來都有難度。然而就在2018年，全台灣最大咖啡原物料供應商、號稱「台灣咖啡王國」的源友企業，決定從中游供應端的角色，延伸到下游終端通路，推出了屬於自己的咖啡品牌——CAFE!N硬咖啡。

「一個供應端的公司要跨領域，自己做門市、做品牌，中間的思維差距、專業能力是完全不一樣的。」CAFE!N品牌創辦人朱茂亨說到。雖說如此，但是CAFE!N從2018年10月創立至今，僅9個月，就已在網路上製造了巨大聲量，在Instagram上就有破萬的標籤數，並且運用品牌聯名活動讓CAFE!N的品牌迅速建立起來。究竟CAFE!N用了哪一些策略？

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以時尚為訴求的CAFE!N，整體設計風格簡單大方。

CAFE!N的品牌定位 是用一年的市場實戰磨來的！

CAFE!N並不是朱茂亨第一個開創的咖啡品牌，實際上早在2017年他就開設了咖啡館「alpha Black」。朱茂亨坦承，當時雖然有經營品牌的想法，但是思維還是比較偏向製造業。「製造業的思維就是提供最好的產品、最優惠的價格與好的服務。」朱茂亨分享到，單是咖啡的品項就可以多達70～80種，餐點也一直更換。「但是沒有品牌，就只能靠產品本身的價值去硬碰硬，並非最好的方式。」

除此之外，alpha Black也快速展店，一年半內就開設了5間店，而且都設立在不同屬性的商圈。然而，這樣的經營模式並沒有獲得成功。朱茂亨在這過程中發現，其實懂得品味一杯咖啡風味的人並不多，消費者選擇一間咖啡館是從「整體」下手，包括品牌、空間、包裝設計、服務、餐點的價位等等。

有了這樣的領悟，朱茂亨省思後決定用「好品味」重新打造品牌。藉由alpha Black經營過程中的對於市場與消費喜好的數據收集，他將alpha Black轉換為全新的CAFE!N，用好品味與創意力，帶給人們猶如品牌中「！（驚歎號）」的驚喜感。

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川久保玲的御用藝術家Filip Pagowski設計的咖啡外帶杯，吸引許多網友拍照打卡。

用品味重新打造品牌，被叫做網美店也無所謂！

所謂的「好品味」就是要從全方位帶給消費者最好的體驗。CAFE!N的團隊有世界杯測大賽台灣冠軍、專業咖啡師、品評師與烘豆師，品質自然不在話下；咖啡杯的設計更跨海邀請川久保玲的御用藝術家Filip Pagowski合作，堅強的陣容創造出高話題性，讓CAFE!N剛推出，就在社群上快速傳播出去。

朱茂亨舉例，以店內40元的冠軍黑咖啡來說，一進來看到40元覺得價格便宜、冠軍兩個字賦予對於品質的期待、再來會看到的就是咖啡杯的設計。在這些步驟中，都要落實好品味。

如今在Google或者Instagram搜尋「CAFE!N」，會看見各式各樣的網美網紅打卡記錄，兼具時尚與咖啡硬實力，讓CAFE!N成為打卡聖地。對於這樣的情形，朱茂亨笑說一般的網美店都是單家且週期短，成功模式無法被複製，然而CAFE!N並沒有這些特徵。對於他而言，被叫做「網美店」反而是對於「好品味」的肯定。

如何讓人們快速認識？一波又一波的聯名打開知名度！

在眾多咖啡品牌的環繞之下，要如何更快速的讓人們認識自己？朱茂亨給出的答案是「聯名」，藉由與不同領域的聯名，快速打開知名度，更可以不斷製造話題。從2018年10月到現在，CAFE!N透過與吳寶春得意弟子冠軍麵包師武子靖合作推出吐司、與世界巧克力大賽金牌得主福灣莊園合作推出巧克力咖啡豆、與台南人氣冰品蜷尾家合作吐司等各式各樣的形式，不斷創造話題與熱度，也讓更多人認識CAFE!N。

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CAFE!N聯名合作活動不斷，其中包括與蜷尾家合作推出的吐司（右），以及與世界巧克力大賽金牌得主福灣莊園合作推出巧克力咖啡豆（左）。

不做促銷、不開放加盟維持品牌品質

朱茂亨對於CAFE!N的團隊最首要的要求，就是不做促銷與折價。「因為做了就回不去了。」他說到，促銷活動雖然可以刺激消費，但是一旦停止了對於品牌好感度的維持不見得有益處。

此外，開放加盟也不是朱茂亨目前考慮的策略。他分享到，從CAFE!N開創以來，其實出乎意料有很多人來詢問加盟事宜。「我內心掙扎了一段時間後，決定暫時先不做。」他笑說，只是現在的團隊都好多事情要處理了，一旦涉及到加盟會讓品牌的經營更加複雜。「過去alpha Black開了5間，其實有點為了開而開。」現在的CAFE!N將會更傾向於直營，穩扎穩打建立品牌價值。

進駐機場讓品牌被世界看見

「現在的CAFE!N是源友對於咖啡集大成的狀態。」朱茂亨如此說道，CAFE!N硬咖啡的品牌精神源自於咖啡師在挑選生豆時，豆子質地越「硬」表示品質越好，象徵著源友的硬實力。雖然有著硬實力，但是品牌的經營仍然需要時間去建立，CAFE!N未來除了會繼續維持之前的好品味風格、聯名策略以外，也有其他的動作，其中包括2019年10月會進駐桃園國際機場。

「其實五六年前會是比較好的開店時期，當時很多咖啡品牌都做得很好，競爭強烈，但是為了源友企業未來的策略著想，我還是決定要做這件事。」朱茂亨說到，CAFE!N已經做到了品牌差異化，接下來要繼續從合作多樣化、品牌活潑度走下去，讓品牌不只是網美打卡的一次性消費，而是用品質與話題永續經營下去。

CAFE!N

創立年：2018年

特色：時尚與咖啡硬實力兼具，聯名合作不斷，如與冠軍麵包師武子靖合作推出吐司。

店數：3家（2019年5月）

地址：台北市大安區忠孝東路四段250-2號（創始店）

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