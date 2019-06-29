金曲紅毯／蕭敬騰復古最高點 孫盛希爆乳「小金人」

2019-06-29 22:03 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



2019第30屆金曲獎（Golden Melody Awards）如期在台北小巨蛋登場，而紅毯星光依舊大家所關注的焦點。壓軸登場的金曲歌王蕭敬騰，以復古的西裝造型登場，輕鬆拿下本屆紅毯第一帥。而將與林憶蓮、蔡依林爭奪歌后的孫盛希，則是一身低胸「小金人」裝扮現身，十分性感又吸睛。

今年擔任頒獎人的蕭敬騰，選穿了他鍾愛的GUCCI秋冬系列品牌花格外套，內搭吊帶高腰褲，他宛如「披頭四」的髮型，時尚度滿點。對於這樣復古造型，蕭敬騰說「我頭髮放下來就這樣了！」獲得年度最佳新人獎肯定的ØZI，特別挑選了Supreme與Jean Paul Gaultier聯名的條紋西裝、配戴Cartier珠寶，刻意不穿襯衫，展性個性，甚至有粉絲認為很性感。另外，話題人物言承旭在紅毯上沒有多做停留，他身穿DIOR男裝、加上Cartier腕表，展現熟男魅力。

陳奕迅在台北的高溫下穿上Hedi Slimane為CELINE操刀的男裝皮衣造型，雖然連E神都直呼熱，但卻意外的把搖滾巨星風格詮釋的很到位。被戲稱是樂團界巨人的蘇見信（信）現身金曲紅毯，身穿了BALENCIAGA的翻領白色襯衫，帶有運動元素的滾邊寬版西褲，戴上寶格麗經典Serpenti鑽石項鍊，他還笑說「從來沒戴過這麼貴的項鍊」。

孫盛希穿著Vivienne Westwood金色禮服走上紅毯，低胸的剪裁襯托出她豐滿的上圍，她自豪的說「天生就是如此」。鄧紫棋不改她一直以來的個性穿搭，黑色的Vivienne Tam皮革與蕾絲拼接禮服，配戴Boucheron珠寶登場，在眾家女星中獨樹一格。艾怡良以銀色Crystal Design訂製服加上Hearts On Fire珠寶，映襯她健康膚色，還加碼放送美背。李千娜穿Galvan London訂製服，配戴Boucheron珠寶，難得小露性感。