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40顆造型熱氣球臺東升空！福利熊商品賣萌、撩妹手拿牌成打卡神器

2019-06-29 17:54聯合報 記者何雅玲╱即時報導

暑假最受歡迎的「臺灣國際熱氣球嘉年華」活動，即日起至8/12止，為期45天將展出多達40顆的造型熱氣球。今年全聯再度共襄盛舉，有超市「萌」主之稱的吉祥物福利熊，3度登上臺東鹿野高台，並與全創作唱跳歌手呂思緯(鼓鼓)攜手演出！

「臺灣國際熱氣球嘉年華」自2011年起舉辦至今已正式邁入第9年，每年都以別出心裁的造型熱氣球及光雕秀吸引許多遊客前往台東旅行，去年甚至達到90萬人次造訪，可說是台灣夏天最讓人期待的活動！除了美麗壯碩的熱氣球海，現場更設置滑草、VR體驗等各種有趣活動，在現場也有「熱氣球美食市集」和「小農市集」！而最精采的光雕秀也首度移師到綠島舉辦，要民眾一起在美麗的海邊享受光影的迷幻景致。

全聯福利中心於2017年，委託天際航空以最可愛的吉祥物福利熊外型，打造了M-77型規格的「福利熊造型熱氣球」，球囊充滿氣體後，體積約2200立方公尺，高度可達21公尺，約7層樓高，全聯也是全台灣第一個製作造型熱氣球的民營企業，福利熊更被臺東縣府頒發為「熱氣球推廣大使」。

今年是福利熊第三年參與熱氣球嘉年華，為了讓更多粉絲能夠與福利熊在台東留下美好的回憶，全聯斥資百萬打造超萌「福利熊熱氣球拍照裝置」，並以時下最流行的「撩妹」語錄「沒有水的地方叫沙漠，沒有你的地方叫寂寞」、「你屬什麼生肖? 我屬於你」…等製作了4款手拿牌，邀民眾在鹿野高台打卡留念，絕對是本次「臺灣國際熱氣球嘉年華」最吸睛的看點之一。

此外，全聯更與廠商以熱氣球主題，打造多款福利熊商品，其中，全聯和乖乖聯名推出具有臺東在地特色風味的紅蔾米乖乖，原料採用臺東埤南米，搭配紅藜、桑椹等調味製成。此外，也與華元食品合作「百慕達脆薯-精選玫瑰鹽原味」，嚴選荷蘭進口馬鈴薯製成佐以玫瑰鹽。另有「悅氏礦泉水福利熊限定版」瓶身，是福利熊搭乘熱氣球的可愛圖樣，330ml的小瓶裝攜帶更方便。

全聯表示，2015年來已開發近133件福利熊授權商品，包括春節推出的福利熊購物車、福利熊偶袋等。其中，單月銷售最好的是柔情福利熊抽取式衛生紙(100抽＊8包)，已賣出近6萬件。接下來的飲料冰品積分活動，更首次與印花樂聯名推出保冷袋野餐墊，兩款顏色、設計將福利熊與印花樂的元素結合兼具可愛與實用性。

福利熊除了於近年來參與各大活動及門市開幕外，也鎖定年輕族群喜愛圖文、逗趣生活紀錄的媒體喜好，於今年3月創立Instagram官方帳號，目前已破千位粉絲追蹤他的生活逗趣大小事。此外，2016年起也已開發了近20款節慶主視覺、6款LINE貼圖、漫畫、影片。今年更以福利熊逗趣、愛冒險的小男孩個性做為發想主題，建立「福利熊樂園」官方網站，除了既有的家族介紹、貼圖、漫畫、影片之外，更有福利熊的活動訊息、行程公告等。

福利熊好麻吉呂思緯鼓鼓在台東體驗搭乘最萌的「福利熊造型熱氣球」。圖╱全聯提供
福利熊好麻吉呂思緯鼓鼓在台東體驗搭乘最萌的「福利熊造型熱氣球」。圖╱全聯提供
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鼓鼓與福利熊熱氣球裝置開心合影，邀請粉絲到台東過暑假。圖╱全聯提供
鼓鼓與福利熊熱氣球裝置開心合影，邀請粉絲到台東過暑假。圖╱全聯提供
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全聯斥資百萬打造福利熊拍照裝置，超萌造型成打卡熱點。圖╱全聯提供
全聯斥資百萬打造福利熊拍照裝置，超萌造型成打卡熱點。圖╱全聯提供
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福利熊與全創作唱跳歌手呂思緯 鼓鼓攜手前往臺灣國際熱氣球嘉年華，熱情演出超吸睛。...
福利熊與全創作唱跳歌手呂思緯 鼓鼓攜手前往臺灣國際熱氣球嘉年華，熱情演出超吸睛。圖╱全聯提供
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福利熊攜手好麻吉鼓鼓在臺東熱情演出，超萌互動讓現場粉絲大呼「已融化」。圖╱全聯提...
福利熊攜手好麻吉鼓鼓在臺東熱情演出，超萌互動讓現場粉絲大呼「已融化」。圖╱全聯提供
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熱氣球嘉年華貼圖台東

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