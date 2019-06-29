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68歲以上顧客七月起在愛買消費可免費理髮！更多樂齡服務還有這些

2019-06-29 17:04聯合報 記者何雅玲╱即時報導

因應台灣進入高齡化社會，愛買樂齡服務再升級，與連鎖快剪品牌合作推出「剪髮貼心、愛你年輕」免費理髮活動，招待68歲以上的樂齡客群！7/1起至9/30止，每周一至周五（不含國定假日與連假），在愛買全台設有快剪店的12間分店（巨城店、花蓮店除外），出示愛買不限金額消費發票，以及民國40年以前(含)出生本人身分證、健保卡或駕照，即可享有快剪店免費理髮服務一次。

愛買行銷部資深經理王佳慧表示，根據最新統計，來賣場消費的60歲以上人口已佔全消費來客的2成，甚至在台北市轄內的忠孝店、景美店及新北市的永和店，高齡消費者來客佔比已達3成。愛買4月起在部分分店試辦免費剪髮服務，吸引每店每周超過200人使用，同時帶動平日來客數增加5成以上；7月起擴大服務，預計單周使用人次可超過2500人。

愛買自2015年起推出樂齡族專屬服務，包括：設有樂齡族優先結帳櫃台，並在客服中心提供輪椅租借服務，賣場內也提供老花眼鏡、放大鏡借用；部分分店也提供「機車送貨服務」，70歲以上長者持會員卡消費滿300元，機車車程10~15分鐘內的距離都可代送到府，平均每月服務超過500人次。賣場內也設有銀髮商品專區及血壓量測、專業藥師及營養師健康諮詢服務，帶動專區單月業績成長20倍。

全台分店也將從7月起，陸續舉辦10多場健康講座，包括：7/6新竹店舉辦「如何正確使用保養品」場次、7/12南雅店舉辦「不抽菸得肺癌？告訴你預防訣竅」場次、7/16復興店舉辦「關節照護！如何正確使用貼布」場次。

愛買68歲以上顧客平日消費可享免費理髮。圖╱愛買提供
愛買68歲以上顧客平日消費可享免費理髮。圖╱愛買提供
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