親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

多數會員同意協議方案 長榮空服員罷工可望落幕

直播／川習會後記者會 川普：將允許美國公司出售設備和產品給華為

PONY大神「仙氣玫瑰妝」、「夏日小姊姊妝」超美！有這款眼彩盤就搞定

2019-06-29 15:13聯合報 記者陳立儀╱即時報導

韓國美妝大神PONY的妝容，向來是彩妝控熱搜追隨的指標，ETUDE HOUSE新推出的兩款夏季眼彩盤，請來PONY演繹絕美妝容，以玩轉色彩經典眼彩盤「玫瑰初綻」展現乾燥玫瑰色系的浪漫美感，眼影、頰彩都靠這盤搞定；精選ETUDE HOUSE單色眼影中暢銷15色組成的玩轉色彩經典眼彩盤「Best Loved」，更一次收錄溫柔小姊姊的迷濛眼神。

ETUDE HOUSE玩轉色彩經典眼彩盤「玫瑰初綻」由乾燥玫瑰、鮮榨玫瑰等概念做延伸，以玫瑰初綻為主軸，集結各種不同玫瑰色調打造出15色眼彩盤，除了可做為眼妝之外，部分色系也能當做腮紅或腮紅打亮使用。

PONY仙氣玫瑰妝的眼影使用ETUDE HOUSE玩轉色彩經典眼彩盤「玫瑰初綻」中的＃8玫瑰光芒、＃13玫瑰拿鐵、＃10玫瑰甜酒、＃2冰雪玫瑰、＃9玫瑰上的晨露等色彩暈染堆疊，頰彩使用＃7古典玫瑰、＃8玫瑰光芒兩色，在甜美雙頰上散發若隱若現的光影；唇彩則選用ETUDE HOUSE玩美色計絲絨唇膏＃BE105粉土磚石。

另一款ETUDE HOUSE玩轉色彩經典眼彩盤「Best Loved」，PONY示範了適合夏季的溫柔小姊姊妝感，同樣眼、頰都使用同一盤，眼妝先以＃1鮮奶咖啡打底，接著用＃2葡萄柚氣泡水在眼褶處打造漸層，橘色調的＃7鏡面湖畔輕刷在瞳孔正上方的眼皮，再沾取適量的＃12盒裝牛奶糖於眼尾三角區域做加強，最後使用＃3熟成桃露做為眼線、拉長眼尾，並將＃9裸光派對清點在眼皮中央，打造出微亮眼妝效果；頰彩使用＃2葡萄柚氣泡水輕刷於雙頰，接著以＃4海灘上的椰子在鼻樑打亮，讓五官更有立體感。唇彩同樣選用ETUDE HOUSE玩美色計絲絨唇膏＃BE105粉土磚石。

PONY以ETUDE HOUSE玩轉色彩經典眼彩盤「Best Loved」打造適...
PONY以ETUDE HOUSE玩轉色彩經典眼彩盤「Best Loved」打造適合夏季的溫柔小姊姊妝容。圖／ETUDE HOUSE提供
分享
PONY以ETUDE HOUSE玩轉色彩經典眼彩盤「Best Loved」打造適...
PONY以ETUDE HOUSE玩轉色彩經典眼彩盤「Best Loved」打造適合夏季的溫柔小姊姊妝容。圖／ETUDE HOUSE提供
分享
ETUDE HOUSE玩轉色彩經典眼彩盤「玫瑰初綻」 ，售價1,280元。圖／E...
ETUDE HOUSE玩轉色彩經典眼彩盤「玫瑰初綻」 ，售價1,280元。圖／ETUDE HOUSE提供
分享
PONY以ETUDE HOUSE玩轉色彩經典眼彩盤「玫瑰初綻」 打造仙氣十足的浪...
PONY以ETUDE HOUSE玩轉色彩經典眼彩盤「玫瑰初綻」 打造仙氣十足的浪漫玫瑰妝容。圖／ETUDE HOUSE提供
分享
PONY以ETUDE HOUSE玩轉色彩經典眼彩盤「玫瑰初綻」 打造仙氣十足的浪...
PONY以ETUDE HOUSE玩轉色彩經典眼彩盤「玫瑰初綻」 打造仙氣十足的浪漫玫瑰妝容。圖／ETUDE HOUSE提供
分享
PONY以ETUDE HOUSE玩轉色彩經典眼彩盤「玫瑰初綻」 打造仙氣十足的浪...
PONY以ETUDE HOUSE玩轉色彩經典眼彩盤「玫瑰初綻」 打造仙氣十足的浪漫玫瑰妝容。圖／ETUDE HOUSE提供
分享
ETUDE HOUSE玩轉色彩經典眼彩盤「Best Loved」，售價1,280...
ETUDE HOUSE玩轉色彩經典眼彩盤「Best Loved」，售價1,280元。圖／ETUDE HOUSE提供
分享

眼影韓國咖啡

相關新聞

從生肖看2019下半年愛情運

2019-06-29 07:18

200間炸雞、啤酒攤嗨翻5天！大邱「炸雞啤酒節」7月17日登場

2019-06-29 15:17

台灣同運經驗躍上國際！台式《囍宴》登紐約同志驕傲周

2019-06-29 15:12

樂天市場上半年度熱銷排行榜出爐！風雲店家竄紅商品就是它

2019-06-29 14:40

紐約客牛排遇上波士頓龍蝦

2019-06-29 13:35

當令綠竹筍 創意7吃

2019-06-29 13:32

夏日燒烤宴 食指大動

2019-06-29 13:32

「潮」男「潮」女看招 抗潮小物給你香一個

2019-06-29 13:30

Palace Hotel Tokyo 獲世界最佳客房殊榮

2019-06-28 22:21

吃麵送小菜／飲料！網美名店Nara賣起「泰國麵」 6月28日插旗京站

2019-06-28 21:35

對日宣傳台灣美食展 請出日本男星速水茂虎道擔任大使

2019-06-28 21:26

鳥粉追起來「懶得鳥你特展」6月29日起開展 海洋列車、巨型鳥籠6大展區超級Q

2019-06-28 20:47

搶暑假商機！翻轉動漫祭今起在中友百貨登場

2019-06-28 20:16

永和文青的菜！復古花磚、鐵花窗元素 比漾廣場「秀朗市場」蛻變時髦台味

2019-06-28 19:51

日本amane蓮蓬頭現省1千元！「台隆手創館年中慶」獨家優惠快買一波

2019-06-28 19:39

淡海輕軌紅樹林站星巴克30日開 憑票第二杯半價

2019-06-28 19:25

影／愛不囉嗦手作體驗館 唐寶寶帶您一起做餅乾

2019-06-28 18:47

文青風、療癒系美食都來了！50家美食、800座席 京站打造台北西區百貨最大美食街

2019-06-28 18:34

全新男團「雙周一陳」高雄誕生！周興哲、周予天兄弟與ØZI為PRADA組團搶穿增高鞋

2019-06-28 18:23

三宅一生全品牌齊聚台南 盛大開幕

2019-06-28 18:06

信義區這樣玩最潮～限時3天「夏日繽紛氣泡派對」免費調飲喝到飽

2019-06-28 18:04

夏日肌膚「減法保養」更清爽！這幾款沁涼保養好物快入手

2019-06-28 17:17

「閃婚新娘」郭碧婷穿LONGCHAMP悶騷皮革外套 自述「我對婚禮沒有憧憬」

2019-06-28 17:13

暑假最夯動漫大展 中友百貨盛大登場

2019-06-28 16:27

IG今夏打卡最夯！「楊枝甘露」手搖杯限時販售 你喝了嗎？

2019-06-28 16:16

巨蟹座、獅子座注意！王品7餐廳「暑假壽星」優惠　鮪魚、龍蝦都能挑

2019-06-28 14:45

水瓶新境界！EQUA SMART智能保溫瓶 貼心提醒你補充水分

2019-06-28 14:45

最想擁有的BAPE聯名終於出現！BAPE X 萬寶龍手拿包必收

2019-06-28 12:03

「神仙姐姐」劉亦菲跩起來代言EA 教我們斜拍腿更長

2019-06-28 11:45

李冰冰、艾曼達塞佛瑞都很會 珠寶表這樣搭就對了

2019-06-28 11:34

史上第一！林俊傑成為Polo Ralph Lauren x 2019溫布頓網球賽形象大使

2019-06-28 10:56

頂級保養品變身「奢華下午茶」 IG系甜點全出動

2019-06-28 10:46

這些冰飲好「養眼」 涼一「夏」就靠它

2019-06-28 10:43

新光三越暑假變身信義遊樂場 3大音樂祭、10大電影動漫角色集合、25家快閃店輪番上陣

2019-06-28 00:41

粉紅控會瘋狂！M·A·C大理石紋粉紅彩妝盤，閃閃惹人買

2019-06-27 23:47

暑假延長優惠! 繼光香香雞「99元超值三件嗑」這33間門市買的到

2019-06-27 23:36

谷關 虹夕諾雅 暑假好熱門

2019-06-27 23:33

勞力士「雄才偉略大獎」 拯救地球的推手

2019-06-27 23:26

誠品信義變身期間限定藝術館 9組台灣「30代」創作者聯手大玩閱讀奇想

2019-06-27 23:25
看更多

熱門文章

氣象局預估3-5個颱風侵台 吳德榮：實已超過科技極限

2019-06-29 07:56

友人升官加薪喜換車 同事酸語：當主管還開國產車

2019-06-28 18:23

7月星座塔羅運勢：牡羊得到加薪暗示 獅子迎高水準桃花

2019-06-28 16:10

2019下半年哪個生肖運氣最好？專家告訴你

2019-06-28 19:06

全台唯一！北投好市多停車1小時100元 背後原因網友大讚

2019-06-29 10:30

酸民投書建議韓國瑜巴拉刈治登革熱 疾管署怒報警處理

2019-06-28 16:08

IG今夏打卡最夯！「楊枝甘露」手搖杯限時販售 你喝了嗎？

2019-06-28 16:16

綠茶抗氧化兒茶素含量高 但無糖茶不能取代水

2019-06-29 08:08

拿鎖匙自行開鎖 沖繩動物園14隻猴子集體逃亡

2019-06-28 22:02

颱風季將展開 下周天氣觀察重點是這些

2019-06-29 07:22

暑假最夯動漫大展 中友百貨盛大登場

2019-06-28 16:27

打有線電視客服一星期沒人接 選這選項立刻接通

2019-06-28 16:54

太噁！員工胡鬧丟襪子進烤箱 餐廳全面消毒並將其停職

2019-06-29 13:37

從生肖看2019下半年愛情運

2019-06-29 07:18

永和文青的菜！復古花磚、鐵花窗元素 比漾廣場「秀朗市場」蛻變時髦台味

2019-06-28 19:51

淡海輕軌紅樹林站星巴克30日開 憑票第二杯半價

2019-06-28 19:25

每日星座運勢／雙子心情舒暢桃花飛 財務運作頻繁

2019-06-29 00:00

遠觀退冰的屍體 酒駕累犯：以後不再酒駕了

2019-06-29 10:57

天女散花的回波 鄭明典：代表白天熱、午後降雨機率高

2019-06-29 10:12

13件國寶北宋汝窯瓷器搶先看 故宫南院陶瓷展29日開展

2019-06-28 17:19

影／今年侵台颱風氣象局估約3-5個 但颱風強度恐較強

2019-06-28 16:20

1個展櫃200億！頂級汝窯陶瓷故宮南院一次看滿

2019-06-29 11:34

南迴變難回！沒看到熱氣球 南迴先塞爆7公里

2019-06-29 15:18

日本網站教你6招省錢降溫秘技 無冷氣也能清涼消暑

2019-06-28 22:14

文青風、療癒系美食都來了！50家美食、800座席 京站打造台北西區百貨最大美食街

2019-06-28 18:34

氣象局預估 今年3至5颱風侵台

2019-06-29 00:05

吃麵送小菜／飲料！網美名店Nara賣起「泰國麵」 6月28日插旗京站

2019-06-28 21:35

就是要你好看！ 故宮南院推出音樂水舞秀及3D水幕投影

2019-06-28 21:56

防登革熱 韓國瑜指示流動攤商驗血

2019-06-28 23:09

選這種伴侶只是累了自己... 其實被愛與愛人可以這樣簡單

2019-06-28 16:31

【閱讀生活】鄭如晴／家貌

2019-06-29 06:00

他失業半年 就業中心模擬面試密訓2周當主管特助好樂

2019-06-29 13:18

環境有利熱低壓發展 氣象局觀察是否成颱或影響台灣

2019-06-29 11:39

「閃婚新娘」郭碧婷穿LONGCHAMP悶騷皮革外套 自述「我對婚禮沒有憧憬」

2019-06-28 17:13

快看！你的生日蘊藏哪種人格秘密？

2019-06-29 12:33

【童言童語】李月治／跟文昌君糾正一下

2019-06-29 06:00

鳥粉追起來「懶得鳥你特展」6月29日起開展 海洋列車、巨型鳥籠6大展區超級Q

2019-06-28 20:47

全球華人首位 陳肇隆獲 ILTS頒發終身成就獎

2019-06-28 19:23

逾七成民眾認為公德心「說的多，做的少」 八成八不敢勸阻

2019-06-29 11:16

百貨美食大戰再起！ SOGO、京站、比漾各出奇招

2019-06-28 16:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top