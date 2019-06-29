PONY大神「仙氣玫瑰妝」、「夏日小姊姊妝」超美！有這款眼彩盤就搞定

2019-06-29 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



韓國美妝大神PONY的妝容，向來是彩妝控熱搜追隨的指標，ETUDE HOUSE新推出的兩款夏季眼彩盤，請來PONY演繹絕美妝容，以玩轉色彩經典眼彩盤「玫瑰初綻」展現乾燥玫瑰色系的浪漫美感，眼影、頰彩都靠這盤搞定；精選ETUDE HOUSE單色眼影中暢銷15色組成的玩轉色彩經典眼彩盤「Best Loved」，更一次收錄溫柔小姊姊的迷濛眼神。

ETUDE HOUSE玩轉色彩經典眼彩盤「玫瑰初綻」由乾燥玫瑰、鮮榨玫瑰等概念做延伸，以玫瑰初綻為主軸，集結各種不同玫瑰色調打造出15色眼彩盤，除了可做為眼妝之外，部分色系也能當做腮紅或腮紅打亮使用。

PONY仙氣玫瑰妝的眼影使用ETUDE HOUSE玩轉色彩經典眼彩盤「玫瑰初綻」中的＃8玫瑰光芒、＃13玫瑰拿鐵、＃10玫瑰甜酒、＃2冰雪玫瑰、＃9玫瑰上的晨露等色彩暈染堆疊，頰彩使用＃7古典玫瑰、＃8玫瑰光芒兩色，在甜美雙頰上散發若隱若現的光影；唇彩則選用ETUDE HOUSE玩美色計絲絨唇膏＃BE105粉土磚石。