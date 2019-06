台灣同運經驗躍上國際!台式《囍宴》登紐約同志驕傲周

2019-06-29 15:12 聯合報 記者葉冠妤╱即時報導



婚姻平權大平台與紐約藝術家共同舉辦的互動式藝術展覽《囍宴—台灣同志的結婚奮鬥史》(The Wedding Banquet - A Celebration of Same-Sex Marriage in Taiwan and Beyond),將於同志驕傲月的最後一周登場,希望讓參加世界同志遊行的各國朋友,都能見證亞洲第一、台灣同性婚姻合法化歷程,打開台灣的國際知名度。美國當地時間28日舉辦開幕派對,包括台灣同運先驅祁家威、美國婚姻平權之父Evan Wolfson、澳洲新南威爾斯州議員Alex Greenwich等百位嘉賓出席。

台灣同運走過30多年,今年成為亞洲第一個法制化同性婚姻的國家,邁入同婚元年,而今年又適逢紐約石牆事件50周年,婚姻平權大平台總召集人呂欣潔表示,50年前發生了石牆事件,1997年的台灣也曾發生類似的警察不當執法事件,這次的展覽,就是趁著石牆50周年、世界同志遊行(WorldPride)的時刻,跟大家介紹台灣同運起落。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長徐儷文表示,台灣通過同性婚姻合法化,讓世界矚目、看見台灣政府對於人權的努力,而她也十分開心的這次的展覽可以將台灣的在地文化帶向國際。

婚姻平權大平台表示,展覽坐落在紐約街角的畫廊,以代表婚禮的喜氣紅色作為整體視覺,上方飄著紅、綠色的布條和大圓桌,展現台灣傳統辦桌囍宴特色,舞台上方霓虹閃爍的囍字。讓活動現場看起來更添一分台灣味。

策展團隊設計總監馮鈺婷介紹紐約策展團隊,指展覽以台式囍宴文化融合台灣同志運動歷程,像是展覽的入口,透過婚宴中的新人婚紗相簿,記載台灣同志運動30年來走過的苦澀和歡笑、辦桌桌菜則代表近4年婚姻平權法案遇到的酸甜苦辣,在新人準備室能看到反同影片,呈現新人結婚前躲在櫃子裡的壓力,現場更結合AR科技互動布置等。

過去多次造訪台灣的美國婚姻平權之父Evan Wolfson表示,很開心可以從美國的婚姻平權推動,到協助台灣立下亞洲第一個國家通過同性婚姻的里程碑,未來也希望影響亞洲地區的同志平權運動。