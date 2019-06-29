樂天市場上半年度熱銷排行榜出爐！風雲店家竄紅商品就是它

2019-06-29 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



樂天市場公布2019年上半年度熱銷排行榜，最受台灣消費者歡迎的品類依序為居家類、母嬰類、美食類，熱銷冠軍由得意優質抽取式衛生紙奪下，竄紅店家與黑馬商品則是協發行的黃金泡菜、頂呱呱的呱呱包、汪事如意的寵物麵包，相較去年銷售平均皆激增４成。

去年創立的協發行秉持著「食至今日，返璞歸真」的精神，製作出清爽脆甜的黃金泡菜泡菜，月銷上萬瓶；今年進駐樂天Pickup的頂呱呱，可以一次買分次領，經典滋味的呱呱包在4月Supersale期間日銷500顆；汪事如意的寵物麵包今年端午節期間業績更激增3倍。

樂天市場2019上半年度熱銷排行榜除了勇奪冠軍的得意優質抽取式衛生紙之外，亞軍為百年手工餅藝的連珍芋泥雙層蛋糕，近年來成為團購新寵，日銷上百顆；季軍為日本熱銷的P＆G 洗衣球，累積銷量超過3千組。

其餘上榜的商品還有第4名的nac nac防蟎抗菌洗衣精，日銷達2,000包；第5名的MEIJI 金選明治成長奶粉在4月Supersale期間日銷600罐；第6名的牙齒美白貼，每個月銷售超過千組；第7名的珪藻土浴室踏墊一日銷售破百組；第8名的Carter’s 美國童裝包屁衣在Supersale期間一日銷售超過500件；第9名為空氣清淨機，第10名為任天堂Switch。