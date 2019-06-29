KLOOK攜統一超 推「KLOOK免費玩一年」旅遊金抽獎

2019-06-29 11:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



特色深度旅遊近年成為國人旅遊的新型態，看準國人對旅遊行程安排漸趨深度與精緻化，KLOOK與7-ELEVEN統一超商合作，推出「KLOOK 免費玩一年」旅遊金抽獎活動，凡登錄統一超商消費發票即可參加抽獎，最大獎是KLOOK 50萬旅遊金，幸運的消費者未來一年的目的地旅遊都可由KLOOK買單。

活動自6月初開跑至今，已有超過300萬人次登錄，顯見KLOOK帶起的深度旅行風潮更促進全台消費者熱情參與，KLOOK品牌魅力更受全台消費者喜愛。

針對這次與統一超商的合作，KLOOK台灣市場行銷總監林耀民表示表示：「7-ELEVEN統一超商據點遍佈全台，消費者橫跨各年齡層，不同消費者對旅遊的需求各不同，尤其在自助旅遊趨勢愈趨成熟的台灣市場，我們提供50萬旅遊金大獎更讓消費者自由運用旅遊基金，不僅有效提高了消費者10%參與度，半個月不到的時間就已經有300萬人次參加，顯示我們雙品牌的合作將效益提高到最大化，將品牌的誠意回饋給消費者。」

KLOOK訪問「如果有機會獲得50萬元旅遊金你最想去哪裡？」有一派紓壓放空派，最想好好去紓壓放鬆，來個溫泉、下午茶、按摩放鬆之旅。

另有一派自我挑戰派，想用旅遊金去挑戰平時難以抵達的秘境或體驗，如搭乘直升機遨遊天際、超級跑車駕駛體驗。

另有一派歷史文青派，喜愛探訪古城遺跡，安排一趟耶路撒冷或維也納森林之旅。參加抽獎這一刻永遠是最美好的時刻，有夢最美、希望相隨，期待50萬幸運兒發揮創意玩轉全世界。

今夏全台最強音樂節-2019第11屆7-ELEVEN高雄啤酒音樂節即將在7月5~7日開唱，令人期待的50萬KLOOK旅遊金幸運兒即將於高雄啤酒音樂節抽出。

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