親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

日職／王柏融專心指定打擊 盼終結連7打數安打荒

川習結束會談同意貿易戰再休兵 川普：與中國回到正軌

KLOOK攜統一超 推「KLOOK免費玩一年」旅遊金抽獎

2019-06-29 11:53經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

特色深度旅遊近年成為國人旅遊的新型態，看準國人對旅遊行程安排漸趨深度與精緻化，KLOOK與7-ELEVEN統一超商合作，推出「KLOOK 免費玩一年」旅遊金抽獎活動，凡登錄統一超商消費發票即可參加抽獎，最大獎是KLOOK 50萬旅遊金，幸運的消費者未來一年的目的地旅遊都可由KLOOK買單。

活動自6月初開跑至今，已有超過300萬人次登錄，顯見KLOOK帶起的深度旅行風潮更促進全台消費者熱情參與，KLOOK品牌魅力更受全台消費者喜愛。

針對這次與統一超商的合作，KLOOK台灣市場行銷總監林耀民表示表示：「7-ELEVEN統一超商據點遍佈全台，消費者橫跨各年齡層，不同消費者對旅遊的需求各不同，尤其在自助旅遊趨勢愈趨成熟的台灣市場，我們提供50萬旅遊金大獎更讓消費者自由運用旅遊基金，不僅有效提高了消費者10%參與度，半個月不到的時間就已經有300萬人次參加，顯示我們雙品牌的合作將效益提高到最大化，將品牌的誠意回饋給消費者。」

KLOOK訪問「如果有機會獲得50萬元旅遊金你最想去哪裡？」有一派紓壓放空派，最想好好去紓壓放鬆，來個溫泉、下午茶、按摩放鬆之旅。

另有一派自我挑戰派，想用旅遊金去挑戰平時難以抵達的秘境或體驗，如搭乘直升機遨遊天際、超級跑車駕駛體驗。

另有一派歷史文青派，喜愛探訪古城遺跡，安排一趟耶路撒冷或維也納森林之旅。參加抽獎這一刻永遠是最美好的時刻，有夢最美、希望相隨，期待50萬幸運兒發揮創意玩轉全世界。

今夏全台最強音樂節-2019第11屆7-ELEVEN高雄啤酒音樂節即將在7月5~7日開唱，令人期待的50萬KLOOK旅遊金幸運兒即將於高雄啤酒音樂節抽出。

楊丞琳、泫雅、吳青峰、動力火車、八三夭等超強卡司輪番上陣，領略巨星無限風采，KLOOK同步銷售高雄啤酒音樂節門票、交通、美食套票！快來KLOOK安排一趟南台灣的熱鬧豐盛的暑期旅遊吧，期待幸運兒就是你。

KLOOK新用戶優惠，KLOOK送你見面禮現省1,200！凡新戶加入KLOOK，消費全站滿3,000元，折700再送500元，快來輸入新戶優惠碼「KLOOKLOVEU」，為自己與親友安排一趟體驗之旅吧。

「KLOOK 免費玩一年」旅遊金抽獎活動，有機會抽中最狂大獎KLOOK 50萬旅...
「KLOOK 免費玩一年」旅遊金抽獎活動，有機會抽中最狂大獎KLOOK 50萬旅遊金。 圖／KLOOK 提供
分享

超商直升機

相關新聞

Palace Hotel Tokyo 獲世界最佳客房殊榮

2019-06-28 22:21

吃麵送小菜／飲料！網美名店Nara賣起「泰國麵」 6月28日插旗京站

2019-06-28 21:35

對日宣傳台灣美食展 請出日本男星速水茂虎道擔任大使

2019-06-28 21:26

鳥粉追起來「懶得鳥你特展」6月29日起開展 海洋列車、巨型鳥籠6大展區超級Q

2019-06-28 20:47

搶暑假商機！翻轉動漫祭今起在中友百貨登場

2019-06-28 20:16

永和文青的菜！復古花磚、鐵花窗元素 比漾廣場「秀朗市場」蛻變時髦台味

2019-06-28 19:51

日本amane蓮蓬頭現省1千元！「台隆手創館年中慶」獨家優惠快買一波

2019-06-28 19:39

淡海輕軌紅樹林站星巴克30日開 憑票第二杯半價

2019-06-28 19:25

影／愛不囉嗦手作體驗館 唐寶寶帶您一起做餅乾

2019-06-28 18:47

文青風、療癒系美食都來了！50家美食、800座席 京站打造台北西區百貨最大美食街

2019-06-28 18:34

全新男團「雙周一陳」高雄誕生！周興哲、周予天兄弟與ØZI為PRADA組團搶穿增高鞋

2019-06-28 18:23

三宅一生全品牌齊聚台南 盛大開幕

2019-06-28 18:06

信義區這樣玩最潮～限時3天「夏日繽紛氣泡派對」免費調飲喝到飽

2019-06-28 18:04

夏日肌膚「減法保養」更清爽！這幾款沁涼保養好物快入手

2019-06-28 17:17

「閃婚新娘」郭碧婷穿LONGCHAMP悶騷皮革外套 自述「我對婚禮沒有憧憬」

2019-06-28 17:13

暑假最夯動漫大展 中友百貨盛大登場

2019-06-28 16:27

IG今夏打卡最夯！「楊枝甘露」手搖杯限時販售 你喝了嗎？

2019-06-28 16:16

巨蟹座、獅子座注意！王品7餐廳「暑假壽星」優惠　鮪魚、龍蝦都能挑

2019-06-28 14:45

水瓶新境界！EQUA SMART智能保溫瓶 貼心提醒你補充水分

2019-06-28 14:45

最想擁有的BAPE聯名終於出現！BAPE X 萬寶龍手拿包必收

2019-06-28 12:03

「神仙姐姐」劉亦菲跩起來代言EA 教我們斜拍腿更長

2019-06-28 11:45

李冰冰、艾曼達塞佛瑞都很會 珠寶表這樣搭就對了

2019-06-28 11:34

史上第一！林俊傑成為Polo Ralph Lauren x 2019溫布頓網球賽形象大使

2019-06-28 10:56

頂級保養品變身「奢華下午茶」 IG系甜點全出動

2019-06-28 10:46

這些冰飲好「養眼」 涼一「夏」就靠它

2019-06-28 10:43

新光三越暑假變身信義遊樂場 3大音樂祭、10大電影動漫角色集合、25家快閃店輪番上陣

2019-06-28 00:41

粉紅控會瘋狂！M·A·C大理石紋粉紅彩妝盤，閃閃惹人買

2019-06-27 23:47

暑假延長優惠! 繼光香香雞「99元超值三件嗑」這33間門市買的到

2019-06-27 23:36

谷關 虹夕諾雅 暑假好熱門

2019-06-27 23:33

勞力士「雄才偉略大獎」 拯救地球的推手

2019-06-27 23:26

誠品信義變身期間限定藝術館 9組台灣「30代」創作者聯手大玩閱讀奇想

2019-06-27 23:25

肌膚也能閃耀「珍珠光感」香奈兒新一代3色防護妝前乳SPF40防曬太強了！

2019-06-27 21:46

使用保養品必知4守則！再怎麼沒錢保養品還是要常常換 不然會爛臉

2019-06-27 19:17

不分享不行！旅日神卡出奇招 國外消費最高5%回饋無上限

2019-06-27 18:40

暑假遊南投憑消費發票滿500元 可享泰雅渡假村門票8折

2019-06-27 18:20

韓國也買不到！innisfree「BT21限量聯名火山泥系列」7月1日開賣

2019-06-27 18:05

鮭魚專賣店變身「北歐小酒館」 包吃包喝「餐酒組」199元起

2019-06-27 17:56

六、七年級生的回憶都來啦！七龍珠聯名T經典回歸

2019-06-27 17:43

剩食變盛食 桃園福容飯店「免費廚藝教室」授惜食觀念

2019-06-27 17:12
看更多

熱門文章

氣象局預估3-5個颱風侵台 吳德榮：實已超過科技極限

2019-06-29 07:56

7月星座塔羅運勢：牡羊得到加薪暗示 獅子迎高水準桃花

2019-06-28 16:10

友人升官加薪喜換車 同事酸語：當主管還開國產車

2019-06-28 18:23

2019下半年哪個生肖運氣最好？專家告訴你

2019-06-28 19:06

酸民投書建議韓國瑜巴拉刈治登革熱 疾管署怒報警處理

2019-06-28 16:08

全台唯一！北投好市多停車1小時100元 背後原因網友大讚

2019-06-29 10:30

熊出沒！馬拉松比賽黑熊亂入 跑者停下腳步讓道

2019-06-28 13:36

小孟塔羅：想翻轉靠他們！測下半年誰是我的貴人？

2019-06-28 13:23

油價估連3漲！95汽油下週恐破29元關卡

2019-06-28 14:04

IG今夏打卡最夯！「楊枝甘露」手搖杯限時販售 你喝了嗎？

2019-06-28 16:16

綠茶抗氧化兒茶素含量高 但無糖茶不能取代水

2019-06-29 08:08

巨蟹座、獅子座注意！王品7餐廳「暑假壽星」優惠　鮪魚、龍蝦都能挑

2019-06-28 14:45

拿鎖匙自行開鎖 沖繩動物園14隻猴子集體逃亡

2019-06-28 22:02

打有線電視客服一星期沒人接 選這選項立刻接通

2019-06-28 16:54

颱風季將展開 下周天氣觀察重點是這些

2019-06-29 07:22

暑假最夯動漫大展 中友百貨盛大登場

2019-06-28 16:27

從生肖看2019下半年愛情運

2019-06-29 07:18

7月生命靈數運勢分析：所有的可能 都在未知間

2019-06-28 14:13

淡海輕軌紅樹林站星巴克30日開 憑票第二杯半價

2019-06-28 19:25

每日星座運勢／雙子心情舒暢桃花飛 財務運作頻繁

2019-06-29 00:00

永和文青的菜！復古花磚、鐵花窗元素 比漾廣場「秀朗市場」蛻變時髦台味

2019-06-28 19:51

動物園明開園 愛金卡、一卡通也能「嗶」入園

2019-06-28 13:41

影／今年侵台颱風氣象局估約3-5個 但颱風強度恐較強

2019-06-28 16:20

13件國寶北宋汝窯瓷器搶先看 故宫南院陶瓷展29日開展

2019-06-28 17:19

高雄登革熱防疫 韓國瑜：蘇貞昌若說那句話我一定當場掉淚

2019-06-28 14:33

眼角膜再生術 全球近半數案例都在嘉義長庚

2019-06-28 14:45

日本網站教你6招省錢降溫秘技 無冷氣也能清涼消暑

2019-06-28 22:14

氣象局預估 今年3至5颱風侵台

2019-06-29 00:05

吃麵送小菜／飲料！網美名店Nara賣起「泰國麵」 6月28日插旗京站

2019-06-28 21:35

文青風、療癒系美食都來了！50家美食、800座席 京站打造台北西區百貨最大美食街

2019-06-28 18:34

就是要你好看！ 故宮南院推出音樂水舞秀及3D水幕投影

2019-06-28 21:56

防登革熱 韓國瑜指示流動攤商驗血

2019-06-28 23:09

天女散花的回波 鄭明典：代表白天熱、午後降雨機率高

2019-06-29 10:12

選這種伴侶只是累了自己... 其實被愛與愛人可以這樣簡單

2019-06-28 16:31

遠觀退冰的屍體 酒駕累犯：以後不再酒駕了

2019-06-29 10:57

【閱讀生活】鄭如晴／家貌

2019-06-29 06:00

「閃婚新娘」郭碧婷穿LONGCHAMP悶騷皮革外套 自述「我對婚禮沒有憧憬」

2019-06-28 17:13

全球華人首位 陳肇隆獲 ILTS頒發終身成就獎

2019-06-28 19:23

1個展櫃200億！頂級汝窯陶瓷故宮南院一次看滿

2019-06-29 11:34

【童言童語】李月治／跟文昌君糾正一下

2019-06-29 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top