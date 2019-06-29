逾七成認為公德心「說的多，做的少」 八成八不敢勸阻

2019-06-29 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



黃昆輝教授教育基金會今發表國人的公民素養民意調查結果，顯示國人最需改進的公德心表現是「愛護環境」，受訪民眾尤其最不滿意國人汙染河川、水源。在公德心的表現上，逾七成民眾認為國人「說的多，做的少」，追溯源頭，受訪民眾認為社會缺乏公德心的原因為「家庭教育功能不彰」。

黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝說，一個國家強盛與否不是取決於版圖，而是取決於國人的品德與素養。不過公民素養涵蓋範圍廣，本次以公德心為重點進行民意調查。

這次調查也顯示，四成五民眾認為國人公德心表現和美國、日本、歐盟等先進國家不分上下，但也有三成六認為，相較先進國家，國人公德心還有很大的進步空間。

基金會民調小組委員馮清皇表示，台灣是大家居住的環境，本次調查顯示，受訪者認為國人最需改進的公德心面向是愛護環境，其次依序為尊重他人、守法習慣、誠實守信。

在愛護環境的面向中，八成二受訪者認為國人汙染河川、水源的行為嚴重。其次，七成五反映汙染空氣問題，其中高屏澎地區有八成一受訪者反映台灣空氣汙染問題，居各地區之冠。

馮清皇說，調查發現國人也傾向避免衝突，八成八認為多數國人不會在他人違反公共利益時出現勸阻，希望能透過教育來改善。另外，高達六成七認為多數國人抱持「如果不會被罰或被抓，就不必守法」。

調查也問到社會缺乏公德心的原因，七成六反映原因為家庭教育不彰，其次依序為媒體傳播誤導、學校教育不重視，以及公眾人物不良示範。馮清皇說，這可能是九年一貫後，公民倫理教育不再做為專門課程所衍生的現象。

台北市立大學教育系教授但昭偉說，社會上有很多研究所，但獨缺公民道德研究所。多數人認為公民道德這是理所當然的事，但台灣的風氣民眾在表現道德時還需特別「鼓起勇氣」，要從長遠的教育來改變。

黃昆輝說，台灣受升學主義影響，學校教育長期偏重智育，忽略了生活教育。基金會民調小組召集人郭生玉說，公德心最高境界的表現是知行合一，這次調查聚焦在民眾的實踐而非認知，是要讓教育部知道，道德教育不要只聚焦認知，也要結合實踐。