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從生肖看2019下半年愛情運

2019-06-29 07:18聯合報 記者何定照╱即時報導

易經財經專家陶文新書《2019豬年開運賺大錢》。圖/時報出版提供
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2019年已過了一半，下半年誰的愛情運最好？易經財經專家陶文新書《2019豬年開運賺大錢》（時報出版），現在就告訴你。

己亥豬年老鼠逢太歲桃花星，不過由於「偏緣星」磁場十分明顯，再加上桃花星的共鳴，女性老鼠們恐怕有必要謹慎面對愛情事務。最為理想的策略，是將生活重心放在事業上，職場順心，情場自然開心。已準備妥當步上紅毯的老鼠，就不該猶豫，因為今年不結婚，明年2020年將會因為犯太歲忌諱嫁娶而遭困擾。男士雖然也是如此，不過當甜蜜的窩準備妥當後，美好姻緣將會隨桃花星出現。

男性流年磁場處於「偏緣」狀態，得把自己經營到很棒狀態的等待。例如養成好習慣、幽默風趣的談吐、對於事業的專注、持續學習樂觀的生活態度，一旦對的人出現立馬展現吸引力，值得單身適婚男士們參考。已有伴侶的則讓彼此隨時都在戀愛狀態。至於女士們由於「正緣星」氣勢佳，這一年的故事背景是「對的人，對的時間」，再加上對的行動。

得到太歲星祝福的單身適婚男老虎，己亥豬年的確是個辛苦有成的幸福年。正緣星明顯，再加上穩健的能量，代表另一半是大貴人，不但旺夫，同時也旺財富，已有伴侶的男士要懂得珍惜。單身虎則宜為自己布局幸福好宅。

處於愛情長跑狀態的女老虎，則不宜再猶豫。由於偏緣星桃花盛開，宜謹慎面對愛情事務。

對於已然成家或已有伴侶的兔子，這一年有機會構築屬於自己的幸福天地，即便是單身兔子也有機會透過幸福的空間提升情緣磁場。男士們的正緣星十分明顯，再加上太歲的祝福，這是個有機會邂逅具有「幫夫運」對象的流年。女士們的正緣星就需要媒介了，建議隨身佩戴老虎造形的珮飾，除了金屬材質其餘皆可。陶土、礦石最為理想。

對男士們，這是個宜謹慎面對情感事務的流年。因為「偏緣星」氣勢明顯，再加上又出現了「桃花劫」的困擾，避開情感糾葛的策略就是不適宜的對象敬而遠之，惹上有主名花可就不妙了。已有伴侶的男士與另一半的溝通，也需要耐心和愛心。女士們則十分吉利，不但擁有旺盛的幫夫運，而且還是個理想的「白馬王子年」。單身適婚女士，可望獲得幸福的邂逅。已有伴侶的女士，扮演另一半的貴人是值得驕傲的。

沖太歲的流年忌諱婚姻嫁娶，許多時候，寧可信其有。這一年女性蛇人對於情緣運勢需要多費心思，雖然「正緣吉星」臨太歲之位，按理說應該擁有個好因緣，不過由於「歲破」，已有伴侶的女性蛇人宜多一些耐心在彼此的互動上，也需要關心另一半的健康。而有意結束或解除惱人的情緣，只要技巧得當這是個理想的「停損年」，只是方法務必得體，否則容易惹火上身。單身適婚男性蛇人則宜多觀察身邊有緣的她。

恭喜單身適婚女性馬人，因為這是個「正緣星」氣勢明顯的流年，再加上「正官祿太歲」的守護，追求幸福不要客氣，見到好的男人就該主動追擊，化被動為主動才對得起太歲星所提供的正緣能量。男士馬人雖然姻緣星磁場並不明顯，不過正緣桃花星卻十分活絡，單身適婚男士們宜積極參與朋友聚會，讓美麗的邂逅有機會發生。想提升情緣桃花運，請在正北方插百合花或紫紅色蝴蝶蘭，同時也有機會旺人緣，興事業。

對女士而言，這是個幸福的流年。正緣星磁場受到了鼓舞，除非本命有阻礙，否則這是個圓滿的一年。男士們要避免招惹偏緣桃花，建議將焦點放在事業上，因為這是個辛苦有成的好流年。把家庭氣氛經營好，整體運將隨之水漲船高，已有伴侶的羊族們，莫猶豫，水到渠成的時候到了。已婚的羊族們，宜布置幸福好宅，風水好全家人都會好，就從點燃客廳的「長明燈」開始。

「太歲桃花星」上身的今年，活潑的思維容易出現在生活與工作上。「桃花星」的正向能量代表的是「人緣」，因此也代表「財源」，因此如果專注在事業上，那就是業績長紅，收入豐沛。不過，「桃花星」同時也具有男女情緣的能量，男士們一定要相信一心真的無法二用。女士「情緣星」磁場並不理想，不妨讓事業與財富進行翻轉式的變化。

廣結善緣成為這一年營造更好運勢的佳策良方，這也容易給人一種幽默和風趣的感覺，而這種感覺就是所謂的「人緣桃花」，同樣地也容易成為引動異性好感的「情緣桃花」。只是要提醒的是，由於「偏緣星」磁場特強，因此這種「桃花」最好僅止於「人緣」，不宜扯上「情緣」。這是個大利成家立業之年，臨門一腳的雞族們宜掌握住機會步入家庭。已有伴侶者，更應將家布置得更溫馨。單身適婚者還是將生活焦點放在事業上為宜。

女性狗族由於「正緣星」受到了「太歲星」的引動，主動出擊有機會讓幸福水到渠成。要提醒的是，對於初識的對象需要多一些了解了，為的是避免陷入別人的愛情故事中。處於臨門一腳的男士們當然可以圓滿幸福，至於愛情長跑的男士恐怕就要多上心了，只因為競爭者虎視眈眈。對於不急於一時的男士們，則建議不妨將流年焦點放在事業上。

犯太歲的今年，在傳統的認知上是不適宜嫁娶的。因此在分析情緣運勢之前，對於希望得到祝福的新人而言，婚姻登記可以，宴客婚禮還是迴避為宜。由於正緣星磁場較為活絡，男士們的情緣運勢是理想的。偏緣星身影明顯，女士們的情緣運勢就大不相同了。已婚女士們，建議多關心另一半的健康，安排個時間一起接受健康檢查。

愛情運運勢婚姻

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