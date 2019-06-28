吃麵送小菜／飲料！網美名店Nara賣起「泰國麵」 6／28插旗京站

2019-06-28 21:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



繼2017年正式登台後，泰國料理餐廳Nara Thai Cuisine於台北京站美食街新開設麵食品牌「Nara Thai Noodle Bar」，並於6月28日正式開幕。除了開幕當日提供買1送1的活動外，另外還有免費贈送小菜／飲料，或是雙人套餐的優惠方案。

由金田餐飲代理來台的Nara Thai Cuisine，在泰國為著名的網美名店集團，今年4月也才於台北統一時代開設Lady Nara的台灣首店，同樣主打網美系的泰式料理。新開幕的Nara Thai Noodle Bar，則以泰式風味麵點為主角，共有8款面點、2款飯食，並且還有蝦醬小黃瓜、泰式炸豬柳條等風味小菜；飲料也是供應泰式奶茶、紅石榴檸檬冰茶、香橙芒果汁等具有東南亞特色的飲品。

具有泰味代表性的「冬蔭功海鮮麵」，以香茅、檸檬葉等香料調味，上頭還鋪有2隻大蝦與多種海鮮配料，每份280元。另外還有瑪莎曼牛肉咖喱麵、清香泰味米粉、泰式辣餛飩麵，以及曼谷甜燒松阪豬飯、打拋牛肋條飯等餐食，售價250～280元。