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吃麵送小菜／飲料！網美名店Nara賣起「泰國麵」　6／28插旗京站

2019-06-28 21:35聯合報 記者陳睿中╱即時報導

繼2017年正式登台後，泰國料理餐廳Nara Thai Cuisine於台北京站美食街新開設麵食品牌「Nara Thai Noodle Bar」，並於6月28日正式開幕。除了開幕當日提供買1送1的活動外，另外還有免費贈送小菜／飲料，或是雙人套餐的優惠方案。

由金田餐飲代理來台的Nara Thai Cuisine，在泰國為著名的網美名店集團，今年4月也才於台北統一時代開設Lady Nara的台灣首店，同樣主打網美系的泰式料理。新開幕的Nara Thai Noodle Bar，則以泰式風味麵點為主角，共有8款面點、2款飯食，並且還有蝦醬小黃瓜、泰式炸豬柳條等風味小菜；飲料也是供應泰式奶茶、紅石榴檸檬冰茶、香橙芒果汁等具有東南亞特色的飲品。

具有泰味代表性的「冬蔭功海鮮麵」，以香茅、檸檬葉等香料調味，上頭還鋪有2隻大蝦與多種海鮮配料，每份280元。另外還有瑪莎曼牛肉咖喱麵、清香泰味米粉、泰式辣餛飩麵，以及曼谷甜燒松阪豬飯、打拋牛肋條飯等餐食，售價250～280元。

為慶祝開幕，開幕日當天凡購買指定的3款主打麵點，可免費獲得泰式辣豬麵一份；另外6月28日至7月7日期間，消費即贈送冬蔭炸豬皮或泰式冰紅茶的兌換券；6月28日至7月7日期間，來店點用雙人套餐，開幕優惠價628元。7月8日至7月31日期間，出示尚未進場的京站威秀電影票，點2份套餐即贈爆米花及飲料，每日限量50組。

Nara Thai Noodle Bar推出8款麵點、2 款飯食。記者陳睿中／攝...
Nara Thai Noodle Bar推出8款麵點、2 款飯食。記者陳睿中／攝影
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冬蔭炸豬皮、蝦醬小黃瓜等單點小菜。記者陳睿中／攝影
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冬蔭功海鮮麵，280元。記者陳睿中／攝影
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泰式辣豬麵，250元。記者陳睿中／攝影
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清邁黃咖喱雞腿麵，280元。記者陳睿中／攝影
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打拋牛肋條飯，280元。記者陳睿中／攝影
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