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永和文青的菜！復古花磚、鐵花窗元素 比漾廣場「秀朗市場」蛻變時髦台味

2019-06-28 19:51聯合報 記者江佩君╱即時報導

位於新北永和的比漾廣場，透過空間改裝，讓百貨愈變愈有趣。繼今年2月喜樂時代影城進駐後，為商場帶入更多年輕客層後，比漾廣場緊接著進行B2美食街改裝，以永和及新店地區的舊地名「秀朗」，以及日常生活買賣的場所「市場」為名，將美食街命名「秀朗市場」，並帶來復古文青感的新台式風情。

「秀朗市場」的改裝打破商場小吃街的既有模式，以市場的概念做延伸，將用餐環境全面升級，整體空間設計以清新明亮的素雅色調，透過藍白復古花磚、傳統花窗呈現出新台式的時尚感。用餐區設有270席客席，並設計「市集型客席區」、「半開放包廂區」、「立食者專用席」不同的坐席型態滿足不同用餐需求。

引進美食新品牌，像是「花月嵐拉麵」以及連鎖炸物「繼光香香雞」等，都是永和首家店櫃。新櫃還包括「秀朗便當」、「皇廚一品牛排」、「呷麻呷辣」。原有品牌像是「紅樹林鐵板燒」、「開飯川食堂」，也以全新店型重新登場，讓消費者用餐環境升級。「比漾冰菓室」從1樓移動至B2「秀朗市場」，讓消費者吃完正餐後可以更方便的吃碗甜品。

另外，「藏壽司」也即將於7月中下旬進駐比漾廣場於4F開幕。比漾廣場預期，B2美食街改裝後，來客可超過300萬人次、帶動業績成長4成。

「花月嵐拉麵」進駐比漾廣場美食街，為永和首店。圖／比漾廣場提供
「花月嵐拉麵」進駐比漾廣場美食街，為永和首店。圖／比漾廣場提供
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「比漾冰菓室」從1樓移動至B2「秀朗市場」。圖／比漾廣場提供
「比漾冰菓室」從1樓移動至B2「秀朗市場」。圖／比漾廣場提供
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比漾廣場美食街「秀朗市場」新改裝，帶進台灣復古設計元素。圖／比漾廣場提供
比漾廣場美食街「秀朗市場」新改裝，帶進台灣復古設計元素。圖／比漾廣場提供
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6/28～7/4比漾會員卡＋會員點數5點或當日全館累計滿500元發票，即可兌換竹...
6/28～7/4比漾會員卡＋會員點數5點或當日全館累計滿500元發票，即可兌換竹木造咖聯名款茄芷袋。圖／比漾廣場提供
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比漾廣場美食街「秀朗市場」呈現復古文青感。圖／比漾廣場提供
比漾廣場美食街「秀朗市場」呈現復古文青感。圖／比漾廣場提供
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