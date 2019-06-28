日本amane蓮蓬頭現省1千元！「台隆手創館年中慶」獨家優惠快買一波

2019-06-28 19:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



台隆手創館年中慶正在全台各地門市陸續登場，精選多款獨家高單價商品推出超殺優惠，像是日本amane蓮蓬頭最高現省1,000元，如果再搭配滿1,500元送100元抵用券，相當於7折價就能入手，眼部按摩器也下殺76折。

amane日本天音蓮蓬頭擁有615個0.19mm極細出水孔，搭配時速高達50km出水速度，水柱細緻綿密、猶如水霧般柔和觸感，並具備增壓節水35%節水率，原價3,990元、台隆手創館年中慶特價2,990元；康生睛舒壓時尚氣壓眼部按摩器採用智能循環氣壓按摩，曲線服貼覆蓋眼部，並具有波段式震動、恆溫熱敷、5種按摩模式與音樂功能，可折疊方便隨身攜帶，原價2,980元、台隆手創館年中慶特價2,280元。

世界首創智慧伸縮風嘴的AIRSHOT負離子頂級吹風機，一鍵即可變換專業造型與擴散快乾模式，原價8,990元，台隆手創館年中慶獨家加贈unix迷你直髮梳一支；帕妃雯特效彈潤臉部精華油特價1,900元，買就送價值750元的多效潔顏卸妝皂一個，帕妃雯特效彈潤緊緻眼霜特價1,700元，加贈價值270元的深層保濕面膜一片。