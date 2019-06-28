文青風、療癒系美食都來了！50家美食、800座席 京站打造台北西區百貨最大美食街

2019-06-28 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



暑假人潮正式出動，百貨為了迎接旺盛的餐飲需求，台北西區的京站時尚廣場B3美食街，斥資1億的改裝今日正式開幕，800個座位數，打造三大主題用餐空間，為西區百貨規模最大的美食街，集結50家多國美食、9家新進櫃位一次曝光。

京站歷經3個多月改裝，斥資1億重金改裝，改裝面積超過千坪、位於B3的美食街今日正式開幕，開幕第一天中午美食街用餐人數呈現滿座，幾乎座無虛席。美食街座位新增100個達到800個座位，整體用餐空間分別呈現三大元素，包括森林風、村落野宴風與知性圖書館三大主題用餐區域。更架設三角演奏鋼琴定時在現場LIVE音樂演出。

京站美食街改裝後網羅50家各國美食，當中有9家新進駐品牌，包括全台獨家的泰式麵食料理「nara Thai noodle bar」，全台獨家薄脆日式煎餃專賣店「旦旦旬」（7/15開幕）。北台灣首店、來自台中文青風快餐店「一式」，以及IG打卡名店沖繩飯糰「飯飯堂」。

新進駐美食街的品牌還包含老鼎旺旗下人氣品牌「功夫銷魂麵」、自助鐵板料理「胡椒廚房Pepper Lunch Express」、來自北海道的「山頭火」拉麵以Express新型態亮相、人氣文青風輕食品牌「小確幸紅茶牛奶合作社」、蔬食滷味「VEGE CREEK蔬河」等。

另外，在永康商圈、國父紀念館站都有據點的「petit doux 微兜」，首家百貨店進駐京站一樓，「petit doux 微兜」主打療癒系風格，不定期推出特色新品，店內人氣甜點為「心軟系」的瓦帕鬆餅，不論甜點或鹹食主餐都深受女性消費者歡迎。