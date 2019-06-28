親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

法官法三讀通過 設評鑑機制、貪汙沒收薪水與退休俸

罷工最快29日落幕 長榮勞資雙方達共識禁止秋後算帳

文青風、療癒系美食都來了！50家美食、800座席 京站打造台北西區百貨最大美食街

2019-06-28 18:34聯合報 記者江佩君╱即時報導

暑假人潮正式出動，百貨為了迎接旺盛的餐飲需求，台北西區的京站時尚廣場B3美食街，斥資1億的改裝今日正式開幕，800個座位數，打造三大主題用餐空間，為西區百貨規模最大的美食街，集結50家多國美食、9家新進櫃位一次曝光。

京站歷經3個多月改裝，斥資1億重金改裝，改裝面積超過千坪、位於B3的美食街今日正式開幕，開幕第一天中午美食街用餐人數呈現滿座，幾乎座無虛席。美食街座位新增100個達到800個座位，整體用餐空間分別呈現三大元素，包括森林風、村落野宴風與知性圖書館三大主題用餐區域。更架設三角演奏鋼琴定時在現場LIVE音樂演出。

京站美食街改裝後網羅50家各國美食，當中有9家新進駐品牌，包括全台獨家的泰式麵食料理「nara Thai noodle bar」，全台獨家薄脆日式煎餃專賣店「旦旦旬」（7/15開幕）。北台灣首店、來自台中文青風快餐店「一式」，以及IG打卡名店沖繩飯糰「飯飯堂」。

新進駐美食街的品牌還包含老鼎旺旗下人氣品牌「功夫銷魂麵」、自助鐵板料理「胡椒廚房Pepper Lunch Express」、來自北海道的「山頭火」拉麵以Express新型態亮相、人氣文青風輕食品牌「小確幸紅茶牛奶合作社」、蔬食滷味「VEGE CREEK蔬河」等。

另外，在永康商圈、國父紀念館站都有據點的「petit doux 微兜」，首家百貨店進駐京站一樓，「petit doux 微兜」主打療癒系風格，不定期推出特色新品，店內人氣甜點為「心軟系」的瓦帕鬆餅，不論甜點或鹹食主餐都深受女性消費者歡迎。

餐飲美食在京站業績占比達35%～40％，京站去年餐飲業績超過26億，美食街改裝後，暑假期間人潮、業績預期有2成成長。

京站B3美食街改裝開幕，用餐時段人潮熱絡。記者江佩君／攝影
京站B3美食街改裝開幕，用餐時段人潮熱絡。記者江佩君／攝影
分享
「petit doux 微兜」，首家百貨店進駐京站一樓。記者江佩君／攝影
「petit doux 微兜」，首家百貨店進駐京站一樓。記者江佩君／攝影
分享
「山頭火」拉麵推出Express新型態店。圖／京站提供
「山頭火」拉麵推出Express新型態店。圖／京站提供
分享
「小確幸紅茶牛奶合作社」奶油厚燒蛋三明治+正濃紅茶牛奶。圖／京站提供
「小確幸紅茶牛奶合作社」奶油厚燒蛋三明治+正濃紅茶牛奶。圖／京站提供
分享
旦旦旬餃子專賣店，7月15日開幕。圖／京站提供
旦旦旬餃子專賣店，7月15日開幕。圖／京站提供
分享
泰式麵食料理「nara Thai noodle bar」。圖／京站提供
泰式麵食料理「nara Thai noodle bar」。圖／京站提供
分享
京站B3美食街架設三角演奏鋼琴定時在現場LIVE音樂演出。記者江佩君／攝影
京站B3美食街架設三角演奏鋼琴定時在現場LIVE音樂演出。記者江佩君／攝影
分享
來自台中的文青風快餐店「一式」，台北首店進駐京站B3美食街。圖／京站提供
來自台中的文青風快餐店「一式」，台北首店進駐京站B3美食街。圖／京站提供
分享
「petit doux 微兜」人氣甜點瓦帕鬆餅。圖／京站提供
「petit doux 微兜」人氣甜點瓦帕鬆餅。圖／京站提供
分享
飯飯堂。圖／京站提供
飯飯堂。圖／京站提供
分享
京站B3美食街改裝後，呈現3大主題用餐區域。圖／京站提供
京站B3美食街改裝後，呈現3大主題用餐區域。圖／京站提供
分享

人氣甜點台獨
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

全新男團「雙周一陳」高雄誕生！周興哲、周予天兄弟與ØZI為PRADA組團搶穿增高鞋

2019-06-28 18:23

三宅一生全品牌齊聚台南 盛大開幕

2019-06-28 18:06

信義區這樣玩最潮～限時3天「夏日繽紛氣泡派對」免費調飲喝到飽

2019-06-28 18:04

夏日肌膚「減法保養」更清爽！這幾款沁涼保養好物快入手

2019-06-28 17:17

「閃婚新娘」郭碧婷穿LONGCHAMP悶騷皮革外套 自述「我對婚禮沒有憧憬」

2019-06-28 17:13

暑假最夯動漫大展 中友百貨盛大登場

2019-06-28 16:27

IG今夏打卡最夯！「楊枝甘露」手搖杯限時販售 你喝了嗎？

2019-06-28 16:16

巨蟹座、獅子座注意！王品7餐廳「暑假壽星」優惠　鮪魚、龍蝦都能挑

2019-06-28 14:45

水瓶新境界！EQUA SMART智能保溫瓶 貼心提醒你補充水分

2019-06-28 14:45

最想擁有的BAPE聯名終於出現！BAPE X 萬寶龍手拿包必收

2019-06-28 12:03

「神仙姐姐」劉亦菲跩起來代言EA 教我們斜拍腿更長

2019-06-28 11:45

李冰冰、艾曼達塞佛瑞都很會 珠寶表這樣搭就對了

2019-06-28 11:34

史上第一！林俊傑成為Polo Ralph Lauren x 2019溫布頓網球賽形象大使

2019-06-28 10:56

頂級保養品變身「奢華下午茶」 IG系甜點全出動

2019-06-28 10:46

這些冰飲好「養眼」 涼一「夏」就靠它

2019-06-28 10:43

新光三越暑假變身信義遊樂場 3大音樂祭、10大電影動漫角色集合、25家快閃店輪番上陣

2019-06-28 00:41

粉紅控會瘋狂！M·A·C大理石紋粉紅彩妝盤，閃閃惹人買

2019-06-27 23:47

暑假延長優惠! 繼光香香雞「99元超值三件嗑」這33間門市買的到

2019-06-27 23:36

谷關 虹夕諾雅 暑假好熱門

2019-06-27 23:33

勞力士「雄才偉略大獎」 拯救地球的推手

2019-06-27 23:26

誠品信義變身期間限定藝術館 9組台灣「30代」創作者聯手大玩閱讀奇想

2019-06-27 23:25

肌膚也能閃耀「珍珠光感」香奈兒新一代3色防護妝前乳SPF40防曬太強了！

2019-06-27 21:46

使用保養品必知4守則！再怎麼沒錢保養品還是要常常換 不然會爛臉

2019-06-27 19:17

不分享不行！旅日神卡出奇招 國外消費最高5%回饋無上限

2019-06-27 18:40

暑假遊南投憑消費發票滿500元 可享泰雅渡假村門票8折

2019-06-27 18:20

韓國也買不到！innisfree「BT21限量聯名火山泥系列」7月1日開賣

2019-06-27 18:05

鮭魚專賣店變身「北歐小酒館」 包吃包喝「餐酒組」199元起

2019-06-27 17:56

六、七年級生的回憶都來啦！七龍珠聯名T經典回歸

2019-06-27 17:43

剩食變盛食 桃園福容飯店「免費廚藝教室」授惜食觀念

2019-06-27 17:12

搶暑假旺季旅遊商機 墾丁、小琉球有好康報你知

2019-06-27 17:11

父親節足健康 阿瘦「A.S.O勁步健康鞋」推出8折優惠

2019-06-27 17:04

用愛點亮社會！全聯「夢想福利社」多款公益商品預購開跑

2019-06-27 17:03

7月好忙！旅展+美食展來了 晶華酒店集團首推「早鳥快閃店」

2019-06-27 16:42

鍾承翰戴伯爵表 詮釋輕熟男的三種面貌

2019-06-27 15:54

花生控快衝！好丘全新「花生巧克力」口味 台北、高雄快閃店限定

2019-06-27 15:41

住一晚要價400萬！「豪旅」時代來了

2019-06-27 15:27

讓心情耍廢一下！全家「白爛貓超耍賤迴力車」8款浮誇造型超想全收

2019-06-27 15:08

超模吉賽兒老公力拼義大利泳壇小鮮肉 腕表搶運動男神代言

2019-06-27 14:57

寶寶用不含防腐劑沐浴品最好？醫師點出家長抗敏三迷思

2019-06-27 14:01
看更多

熱門文章

使用保養品必知4守則！再怎麼沒錢保養品還是要常常換 不然會爛臉

2019-06-27 19:17

下周二起轉為多雨天氣 不排除可能豪大雨等級

2019-06-28 08:56

酸民投書建議韓國瑜巴拉刈治登革熱 疾管署怒報警處理

2019-06-28 16:08

50歲伊能靜 自曝像25歲的飲食秘訣

2019-06-28 08:15

彭啟明：今年恐有2至4颱風侵台 較密集發展期可能7月

2019-06-28 07:25

熊出沒！馬拉松比賽黑熊亂入 跑者停下腳步讓道

2019-06-28 13:36

每日星座運勢／雙魚群策群力是上策 容易受到重用

2019-06-28 00:00

冷氣插頭走火險燒屋 網友看照片驚呼這動作不能做

2019-06-28 12:15

我的經驗／胖到膝蓋提早退化 靠3招年甩42公斤

2019-06-27 23:11

銅板價玩到爽！暑假出遊 要挑對時間

2019-06-28 10:00

油價估連3漲！95汽油下週恐破29元關卡

2019-06-28 14:04

小孟塔羅：想翻轉靠他們！測下半年誰是我的貴人？

2019-06-28 13:23

聖帕颱風快速前進 吳德榮：暴風圈邊緣上午掠過日本

2019-06-28 07:04

7月星座塔羅運勢：牡羊得到加薪暗示 獅子迎高水準桃花

2019-06-28 16:10

于美人兒子患罕病 醫師：虹彩炎患者「千萬不能補」

2019-06-28 12:45

【我愛一個人煮-70】太陽臉／焗烤三道

2019-06-28 06:00

打有線電視客服一星期沒人接 選這選項立刻接通

2019-06-28 16:54

【教養難題】吳芳枝／一定要當選手嗎？

2019-06-28 06:00

高市登革熱疫情擴大 新增2個案都不在金獅湖市場熱區

2019-06-27 19:13

暑假延長優惠! 繼光香香雞「99元超值三件嗑」這33間門市買的到

2019-06-27 23:36

巨蟹座、獅子座注意！王品7餐廳「暑假壽星」優惠　鮪魚、龍蝦都能挑

2019-06-28 14:45

IG今夏打卡最夯！「楊枝甘露」手搖杯限時販售 你喝了嗎？

2019-06-28 16:16

【親子互動】曉晨／要哭，好嗎？

2019-06-28 06:00

今夏侵台颱風數 氣象局預測：正常值3到5個

2019-06-28 11:10

美食外送出狀況不再投訴無門 業者下個月納管

2019-06-28 09:05

新光三越暑假變身信義遊樂場 3大音樂祭、10大電影動漫角色集合、25家快閃店輪番上陣

2019-06-28 00:41

韓國瑜：撲滅登革熱要區域聯防 不必等到火燒屁股

2019-06-28 11:08

不分享不行！旅日神卡出奇招 國外消費最高5%回饋無上限

2019-06-27 18:40

史上第一！林俊傑成為Polo Ralph Lauren x 2019溫布頓網球賽形象大使

2019-06-28 10:56

600多公斤重領航鯨擱淺獲救 送成大鯨豚研究中心搶救

2019-06-27 21:51

眼角膜再生術 全球近半數案例都在嘉義長庚

2019-06-28 14:45

「神仙姐姐」劉亦菲跩起來代言EA 教我們斜拍腿更長

2019-06-28 11:45

7月生命靈數運勢分析：所有的可能 都在未知間

2019-06-28 14:13

粉紅控會瘋狂！M·A·C大理石紋粉紅彩妝盤，閃閃惹人買

2019-06-27 23:47

又沒去金獅湖市場染登革熱 疾管署：疑有其他感染源

2019-06-27 18:47

誠品信義變身期間限定藝術館 9組台灣「30代」創作者聯手大玩閱讀奇想

2019-06-27 23:25

高雄登革熱防疫 韓國瑜：蘇貞昌若說那句話我一定當場掉淚

2019-06-28 14:33

影／今年侵台颱風氣象局估約3-5個 但颱風強度恐較強

2019-06-28 16:20

中油招募博士級職員 起薪約60K

2019-06-28 10:56

動物園明開園 愛金卡、一卡通也能「嗶」入園

2019-06-28 13:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top