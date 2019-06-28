全新男團「雙周一陳」高雄誕生！周興哲、周予天兄弟與ØZI為PRADA組團搶穿增高鞋
PRADA 於高雄漢神二、三樓分別開設最新的男女裝專門店，其中位於三樓的男裝專門店PRADA是台灣第一家專為男士打造的購物空間，佔地170平方米，販售男裝、鞋類、皮具 及配飾等完整全系列的男裝。為慶祝開幕，私下感情超級「馬吉」的新生代男歌手周興哲、周予天兄弟與ØZI（陳奕凡）特地首次合體為開幕站台，自嘲組成「聽起來像是很好吃的早餐店」的男孩團體「雙周一陳」，而個各自最想入手的物品，竟然全都是Cluodburst Thunder運動鞋。
ØZI今天身穿PRADA本季主打的愛心閃電印花襯衫，他表示這很接近自己平常會穿的衣服，最喜歡上面的印花圖案可以自選布料拼接。健身有成的周興哲直接穿上秋冬排扣西裝，「我覺得這很方便，裡面沒有襯衫，夏天這樣扣子的設計可以很清爽，加上腰帶新的產品，我覺得滿時尚的。」問他是否會直接敞開秀出健身成果，他很認真地點頭：「maybe（演唱會）高雄場。」顯然對自己身材很有信心。今天穿著穿水晶寶石裝飾刺繡襯衫的周予天則表示，自己很少嘗試這麼正式感的設計，他也特別留意到配件的細節：「我們三個人的皮帶綁法都非常特別，就是一條非常長的皮帶，跟平常的皮帶不一樣，是繞兩圈綁起來。」他也分享搭對時尚的看法：「You gotta be different，要跟別人不一樣才會被注意到。」
搶先逛高雄全新男裝專賣店，周予天最愛的卻是ØZI腳上的Cloudburst Thunder運動鞋，不論黑色、白色、和拼色的設計他都大力推薦，「穿上去馬上超過180！」ØZI立刻表達贊同，因為本來他有擔心周氏兄弟都很高，一起合照會顯得他很矮，一到現場看到這雙鞋就放心了，「完全沒有壓力！站在他們兩個身邊沒問題！」並笑說考慮明天走金曲紅毯要換這雙「增高鞋」。他表示自己曾經一度追求增高，但發現拍照起來比例不對反而更顯矮，建議還是以整體比例為優先考量。周興哲則看中全白款。「雙周」兄弟因為全家男生鞋子尺寸一樣、衣服也相近，所以常常會互相交換穿，兄弟兩人感情更是好到連手表都可以交換戴。
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