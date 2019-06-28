全新男團「雙周一陳」高雄誕生！周興哲、周予天兄弟與ØZI為PRADA組團搶穿增高鞋

2019-06-28 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



PRADA 於高雄漢神二、三樓分別開設最新的男女裝專門店，其中位於三樓的男裝專門店PRADA是台灣第一家專為男士打造的購物空間，佔地170平方米，販售男裝、鞋類、皮具 及配飾等完整全系列的男裝。為慶祝開幕，私下感情超級「馬吉」的新生代男歌手周興哲、周予天兄弟與ØZI（陳奕凡）特地首次合體為開幕站台，自嘲組成「聽起來像是很好吃的早餐店」的男孩團體「雙周一陳」，而個各自最想入手的物品，竟然全都是Cluodburst Thunder運動鞋。

ØZI今天身穿PRADA本季主打的愛心閃電印花襯衫，他表示這很接近自己平常會穿的衣服，最喜歡上面的印花圖案可以自選布料拼接。健身有成的周興哲直接穿上秋冬排扣西裝，「我覺得這很方便，裡面沒有襯衫，夏天這樣扣子的設計可以很清爽，加上腰帶新的產品，我覺得滿時尚的。」問他是否會直接敞開秀出健身成果，他很認真地點頭：「maybe（演唱會）高雄場。」顯然對自己身材很有信心。今天穿著穿水晶寶石裝飾刺繡襯衫的周予天則表示，自己很少嘗試這麼正式感的設計，他也特別留意到配件的細節：「我們三個人的皮帶綁法都非常特別，就是一條非常長的皮帶，跟平常的皮帶不一樣，是繞兩圈綁起來。」他也分享搭對時尚的看法：「You gotta be different，要跟別人不一樣才會被注意到。」