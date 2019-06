三宅一生全品牌齊聚台南 盛大開幕

2019-06-28 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



三宅一生旗下PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE、HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE、me ISSEY MIYAKE三大品牌,今天(6/28)在新光三越台南新天地正式盛大開幕,連同早前於2018年進駐的BAO BAO ISSEY MIYAKE,一氣呵成連成四專櫃,囊括品牌全系列服裝到配件,滿足南台灣三宅一生粉絲一站購足的便利。

由日本設計師深澤直人操刀規劃的空間,體現品牌極簡美學,淨白、簡約,陳列流暢,以商品為主角,也呈現各品牌的當季重點。PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE以季節紋彩、基本素色剪裁為主,oversize設計不凸顯女性身形線條,展現忠於自我的當代女性精神。