信義區這樣玩最潮～限時3天「夏日繽紛氣泡派對」免費調飲喝到飽

2019-06-28 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



赤頭熱炎炎，小週末台北飆出35度高溫，這時來點沁涼氣泡飲，讓人打從心底透心涼。法國Perrier沛綠雅氣泡天然礦泉水攜手台北10間酒吧合作，打造「夏日繽紛氣泡派對」，即日起至6月30日限期3天快閃，好友來此度過美好週末。

活動現場「Perrier貨櫃酒吧」以南法海灘為靈感發想，選用綠、白雙色為主視覺設計，綠地擺上絢麗游泳圈與小方塊座椅裝飾，化身網美拍照打卡聖地。好康再加碼，民眾於現場拍照打卡，上傳至個人FB、IG貼文或限時動態，標註#PERRIER夏日繽紛氣泡派對，可免費獲得Perrier無酒精氣泡調飲乙杯（每人每時段限乙杯）。

貨櫃酒吧邀請15位Bartender合作，場次分3時段，包括下午13時至17時、17時至22時，每時段有3家酒吧輪值，提供3款飲品，如沛綠金芒、桃汁夭夭、戀愛芭士等；晚間18時至20時為「客座時段」，供應當日限定飲品，包括佩皮諾、紅玉配綠雅、百花叢開等。

Bartender以Perrier經典原味與風味氣泡水（草莓、葡萄柚、萊姆）入饌，打造11款特殊調飲，無酒精成分，適合所有年齡族群。其中「沛綠金芒」選用草莓氣泡水為基底，加入蒔蘿糖漿、芒果果泥、萊姆汁調味，上桌前以薄荷葉、玫瑰花瓣妝點，多層次口感令人驚艷。