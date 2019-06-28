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夏日肌膚「減法保養」更清爽！這幾款沁涼保養好物快入手

2019-06-28 17:17聯合報 記者陳立儀╱即時報導

炎熱的夏季最怕黏膩悶熱，「減法保養」是這個季節的必修課，捨棄繁複的保養步驟，掌握清爽保濕、沁涼感的基本守則，為經常曝曬在豔陽下、待在冷氣房的肌膚補充能量。面膜是夏天最暢銷的保養單品之一，在康是美公布的2019盛夏涼感熱銷排行榜TOP 10中，前3名都由面膜奪下，可見敷面膜的保濕修護與涼爽感大受歡迎。

康是美今夏涼感熱銷排行榜TOP 10的冠軍為提提研瞬白酷涼黑面膜，在入夏後銷售竄升，第2、3名分別為我的美麗日記檸檬雪茶保濕舒緩面膜、我的心機超能安瓶沁涼補水面膜，上榜的還有臉部與身體都適用的Neo－Medical竹粹保濕舒緩凝露、回購度極高的LEGERE水潤沁涼植萃防曬噴霧、散發沁涼的浪蘭堂潤素肌清涼薄荷水、散發降溫感的肌研白潤高效集中淡斑涼感精華露、曼秀雷敦SKINAQUA水潤肌瞬間清爽防曬噴霧、FERNANDA沁涼香氛保濕身體凝露、帶妝也能用的Biore粧容KEEP潔顏濕巾等。

巴黎萊雅全新推出的積雪草晶透青春露除了明星成分積雪草精萃，更採用適合夏季的清爽無油質地，DR.WU將於7月推出玻尿酸保濕精華化妝水－清爽型同樣強調水感質地，在肌膚鬧乾荒時還可搭配化妝棉或面膜紙濕敷3～5分鐘。FRUSIRNANA美膚娜娜粉刺淨化黑凍膜也是專為夏日肌膚保養所設計，果凍般的凝膜質地不僅敷上時更服貼，也能散發清涼感。

卸妝與清潔也要追求清爽有效率，洗顏專科超微米柔嫩卸妝棉採用100%純棉極細纖維日本棉與柔潤淨透配方，可用於日常卸妝、早晨臉部清潔或補妝前清潔，10片便利包在全家便利商店搶先開賣，44片裝7月起於所有通路上架；屈臣氏獨家販售的ettusais艾杜紗零油光去角質紙巾－控油版也是夏天清潔保養的好幫手，簡單擦拭就可讓肌膚維持舒適清爽。

DR.WU全新推出玻尿酸保濕精華化妝水－清爽型，玻尿酸保濕精華化妝水也換新裝。圖...
DR.WU全新推出玻尿酸保濕精華化妝水－清爽型，玻尿酸保濕精華化妝水也換新裝。圖／DR.WU提供
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提提研瞬白酷涼黑面膜為康是美2019盛夏涼感熱銷排行榜冠軍，單片售價70元。圖／...
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DR.WU玻尿酸保濕精華化妝水－清爽型，150ml售價800元。圖／DR.WU提...
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