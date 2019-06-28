「閃婚新娘」郭碧婷穿LONGCHAMP悶騷皮革外套 自述「我對婚禮沒有憧憬」

2019-06-28 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



LONGCHAMP舉辦秋冬新品、NENDO聯名系列發表，邀請到即將成為「閃婚新娘」的郭碧婷出席，她穿上LGP系列的皮衣，表示自己對於演繹Logo潮流款式仍然有點害羞，「但是我會一直悶騷下去，這類時髦新潮的服裝，帶點英氣，也是我日常會選穿的式樣。」

個性直率的郭碧婷提及將要到來的婚禮表示，或許工作中已穿過現代婚紗、清末民初的禮服，「我對婚禮沒有憧憬，不像一般女生可能會想像自己的婚禮，但也許到時候我會很感動，就是看當下心情。」她和交往3個月就定終身的向佐都關注時尚，會把未婚夫的褲子拿來當低腰褲穿，也在訪問中撇懷孕傳聞，問她婚禮進度？她表示，「我就悶騷比較不說私事，但夫家那邊應該會很喜歡，到時候大家一定會知道。」臉上洋溢甜蜜，準備現場挑嫁妝。

2019秋冬帶來旅行者的自由，Longchamp女郎成為置身紐約的巴黎女人，全新La Voyageuse也展現旅行的輕便，以哥德式拱門造型作為輪廓靈感，飾以錐形鉚釘連結包袋手把與包身；經典Le Pliage Cuir推出全新迷你版，包括硬挺小羊皮、鱷魚壓紋牛皮、水蛇壓紋牛皮等3種款式，讓輕便輪廓多了正裝的穩重；Cavalcade則多了對比色系、金屬鉚釘的設計。