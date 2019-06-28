IG今夏打卡最夯！「楊枝甘露」手搖杯限時販售 你喝了嗎？

2019-06-28 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ╱即時報導



想吃港式甜品不用飛到香港，出門在家附近快速買個手搖杯就有得嘗。最近不只一家手搖飲品牌推出了夏天限定的「楊枝甘露」，引發一陣IG打卡熱潮，光看就感覺「好好味」啊！ 萬波把傳統「楊枝甘露」變成厲害的手搖杯。圖/萬波島嶼紅茶提供 分享 facebook 麻古茶坊「楊枝甘露」在IG打卡熱。圖/IG @lazy10.tw 提供 分享 facebook

夏天溫度跟手搖飲的生意一樣節節高升，日前以「紅豆粉粿鮮奶」在IG大爆紅的「萬波島嶼紅茶」，新推出「楊枝甘露」，今(28日)起連續30天販售，可說繼紅豆粉粿鮮奶後，有機會再成為炎夏熱門打卡飲料。 萬波把傳統「楊枝甘露」變成厲害的手搖杯。圖/萬波島嶼紅茶提供 分享 facebook

若不太熟悉港式餐點，可能會覺得「楊枝甘露」名字特別，沒辦法從字面聯想是什麼材料。萬波表示，「楊枝甘露」手搖杯新品選用台灣產地愛文芒果為基底，加入西米露、新鮮葡萄柚，更特別的是還可以添加小芋圓豐富口感。IG上已經有網友搶先開喝，能加QQ小芋圓豐富口感，果然獲得不少好評，網友也稱讚喝得到芒果鮮甜，相當消暑推薦一嘗。 萬波把傳統「楊枝甘露」變成厲害的手搖杯。圖片授權/萬波島嶼紅茶台北衡陽店IG 分享 facebook

另一家熱門的手搖飲店「麻古茶坊」，日前也推出了夏日季節限定「楊枝甘露」手搖杯，引發IG洗版。主要材料包括芒果、葡萄柚、茶凍等等，網友品嘗後表示，芒果味濃厚且可以吃到芒果果肉，椰漿也調配得剛剛好不會甜膩，綠茶凍更豐富了整杯口感，對於喜歡吃料的人來說相當不錯。 麻古茶坊「楊枝甘露」在IG打卡熱。圖/IG @lazy10.tw 提供 分享 facebook 麻古茶坊「楊枝甘露」在IG打卡熱。圖/IG @eva_830903 提供 分享 facebook

「楊枝甘露」原本是香港經典甜品，來到台灣就變成人手一杯的手搖杯，如此誘人的華麗變身，讓飲料控都忍不住被燒到啦！要注意是「楊枝甘露」是限時供應商品，例如「萬波」公告只賣短短30天，麻古茶坊也是季節限定，想要品嘗的網友手腳要快，更多新品資訊可上各店家粉絲團查詢。

哪裡喝

萬波島嶼紅茶

楊枝甘露 65中 75大

供應情況與售價以門市現場實際公佈為準

麻古茶坊

楊枝甘露 75

供應情況與售價以門市現場實際公佈為準