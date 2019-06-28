百貨美食大戰再起！ SOGO、京站、比漾各出奇招

2019-06-28 16:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



迎暑假，百貨美食大戰再起！比漾廣場、京站廣場經過月餘整修的美食街，不約而同都在今（28）日重新開幕。比漾廣場以「秀朗市場」為主題特色，美食街中可以看見古早市場中的各項傳統店舖及機能服務縮影，京站廣場佔地千坪美食街此次有9家新櫃登場，包括全台首家nara Thai noodle bar等。SOGO百貨 復興館 B3也將在下周完成整修重新開幕，也是主打美食牌。

比漾廣場指出，「秀朗」是永和及新店地區的舊地名（秀朗社），這次重新規劃美食街以秀朗市場取永和古地名作為命名，便是希望比漾廣場美食街能以平台的角色，讓更多屬於在地的美好被更多人看見。

在「秀朗市場」遊逛中，可以發現古早市場中的各項傳統店舖及機能服務縮影，包括了：便當店（秀朗便當）、麵店（花月嵐）、麵包店（山崎麵包）、包子店（葡吉包子），生鮮蔬果及食品（Jasons超市）、冰店（比漾冰菓室）、蛋糕店（金葉蛋糕）、藥房（千福藥局）、花店（秀朗微市集），甚至是打理門面的理髮店（QB House日式剪髮專門店）….等。

京站廣場也翻新改造美食街，全新裝潢將座位增至800個，還打造有如圖書館、村落及森林的三大主題用餐區域，更架設三角演奏鋼琴定時在現場LIVE音樂演出，隨著悠揚樂聲，讓用餐多了些浪漫的氛圍，也顛覆一般對於美食街的想法。

京站廣場指出，這次有9家品牌是新進駐，最具話題的就屬全台首間nara Thai noodle bar泰國船麵，訴求提供最道地的泰國麵食料理。

另外，英國的明星主廚傑米．奧利佛（Jamie Oliver）旗下英國餐飲事業雖已宣布破產，但其包括亞洲在內的海外事業仍持續拓展，全台唯一位於新光三越A11的Jamies Italian也在睽違半年後，今（28）日推出全新菜單，並調整部分餐飲價格，平均降幅約5%，而16道新菜單中，還有專為台灣量身打造獨家限定的「辣臺味漢堡」。

將在下周完成整修重新開幕的SOGO百貨 復興館 B3，則是順應都會消費者的Life Style，將在歐美逐漸風行的新型態店型 「Grocerant （餐廳超市）」作為此次樓成改造的新重點。