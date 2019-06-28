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巨蟹座、獅子座注意！王品7餐廳「暑假壽星」優惠　鮪魚、龍蝦都能挑

2019-06-28 14:45聯合報 記者陳睿中╱即時報導

生日正逢暑假的巨蟹座、獅子座民眾，雖然賺到了假期，但卻可能只有少數親友能記得自己的生日。王品集結旗下7大品牌，共同在暑假推出多項優惠方案，並有針對暑期壽星的特別活動，讓暑假慶生也不孤單。

民眾加入「王品牛排」官網會員，當月壽星領取生日優惠券即可享套餐8折。7月1日至7月31日期間，至粉絲專頁領取活動優惠券，憑券點2客套餐，即招待「普羅旺斯白酒龍蝦」乙隻，參與FB指定活動還有機會抽中王品牛排套餐禮券。壽星加入「夏慕尼」官網會員下載生日禮兌換券，可享單人套餐8折優惠，訂位時備註有壽星，還可招待小蛋糕。此外，即日起至8月31日期間，於夏慕尼消費2客套餐，即享「波士頓活龍蝦」499元的加購優惠價。

「西堤」則是加入官網會員，當月壽星憑證件可享套餐8折，還有創意畫盤蛋糕。即日起至7月31日也推出主餐升級優惠價，首創超大份量的「海陸超級拼」，一次匯聚牛排、雞腿、魚排、飛捲等4種食材。只要消費經典套餐加價99元，即可享主餐升級海陸超級拼的優惠。「藝奇」則推出精選4種部位的「炙燒鮪魚盛合」，套餐加購價188元。

「莆田」今年暑假結合推薦菜色與星洲美食，推出2、4、6人，以及經典多人家宴套餐，當月壽星用餐還有88折優惠；凡點選多人家宴經典套餐，加點螃蟹現折100元。即日起至7月31日到「青花驕」消費，則可以享受「美國牛培根乙份」或「汽水無限暢飲」優惠二選一。

另外7月10日至8月9日平日至「享鴨」用餐，點選任一指定菜品並分享桃園童德店開幕資訊，即免費招待台灣爽啤或金牌啤酒。7月11日至8月8日期間，每週四晚上，「丰禾日麗」還推出四喜拼盤、蟹黃海鮮羹、古早味滷豬腳、糖醋鱸魚等多道經典辦桌菜，讓民眾回憶懷舊的滋味。

【提醒您：飲酒過量，有礙健康】

壽星至夏慕尼用餐，可享8折優惠。圖／王品提供
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夏慕尼推出「波士頓活龍蝦」499元的加購優惠活動。圖／王品提供
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享鴨桃園童德店新開幕，打卡可享優惠。圖／王品提供
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7月11日至8月8日期間，「丰禾日麗」推出多道經典台式辦桌菜。圖／王品提供
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