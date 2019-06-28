瑞莎自創「光溜溜洗澡體操」 每天這15分鐘與她最親密

2019-06-28 13:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



歐美人重視生活情趣，這一點也反映在親子生活上。幸福人妻瑞莎與2歲大的女兒Nika今夏為德國嬰兒沐浴保養品牌施巴雙代言。瑞莎透露，小Nika最愛和她一起洗澡，母女兩還有自創的「光溜溜洗澡體操」。

曾在媒體公開表示希望女兒繼承自己韻律體操衣缽的瑞莎指出，除了平日帶著好動的小Nika蹦蹦跳跳，連每天15分鐘的沐浴保養時間也不浪費，瑞莎說，「在歐洲大家很喜歡泡泡浴，這也是訓練寶寶感覺統合的好時機」。

瑞莎還提到，因為爸爸是烏克蘭小兒科醫師，常常會灌輸各種育兒知識，感覺統合發展的觀念，也是從爸爸口中得知。

因此從Nika 6個月學會爬行開始，瑞莎就會透過日常生活中的各種遊戲互動，刺激女兒視覺、聽覺、嗅覺、觸覺、本體覺、前庭覺等各方面的發展，希望能藉此培育Nika的體操魂。

瑞莎說，像小Nika平常喜歡在洗澡的時候跟她一起吹泡泡、打泡沫仗。這時候搭配簡單搓洗按摩動作，短短5到10分鐘的沐浴時間就可以同時刺激各種感官，是每天小Nika最期待的時刻。

而除了和老公自創的「光溜溜洗澡體操」，瑞莎表示，安心抗敏的沐浴產品也很重要。瑞莎說，身為小兒科醫師的爸爸常提醒她，寶寶肌膚非常脆弱，她怕小Nika過敏紅疹，都會特別買pH值在 5.5的沐浴產品，最好有天然消炎成分，像是洋甘菊。