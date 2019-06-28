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瑞莎自創「光溜溜洗澡體操」 每天這15分鐘與她最親密

2019-06-28 13:06經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

歐美人重視生活情趣，這一點也反映在親子生活上。幸福人妻瑞莎與2歲大的女兒Nika今夏為德國嬰兒沐浴保養品牌施巴雙代言。瑞莎透露，小Nika最愛和她一起洗澡，母女兩還有自創的「光溜溜洗澡體操」。

曾在媒體公開表示希望女兒繼承自己韻律體操衣缽的瑞莎指出，除了平日帶著好動的小Nika蹦蹦跳跳，連每天15分鐘的沐浴保養時間也不浪費，瑞莎說，「在歐洲大家很喜歡泡泡浴，這也是訓練寶寶感覺統合的好時機」。

瑞莎還提到，因為爸爸是烏克蘭小兒科醫師，常常會灌輸各種育兒知識，感覺統合發展的觀念，也是從爸爸口中得知。

因此從Nika 6個月學會爬行開始，瑞莎就會透過日常生活中的各種遊戲互動，刺激女兒視覺、聽覺、嗅覺、觸覺、本體覺、前庭覺等各方面的發展，希望能藉此培育Nika的體操魂。

瑞莎說，像小Nika平常喜歡在洗澡的時候跟她一起吹泡泡、打泡沫仗。這時候搭配簡單搓洗按摩動作，短短5到10分鐘的沐浴時間就可以同時刺激各種感官，是每天小Nika最期待的時刻。

而除了和老公自創的「光溜溜洗澡體操」，瑞莎表示，安心抗敏的沐浴產品也很重要。瑞莎說，身為小兒科醫師的爸爸常提醒她，寶寶肌膚非常脆弱，她怕小Nika過敏紅疹，都會特別買pH值在 5.5的沐浴產品，最好有天然消炎成分，像是洋甘菊。

另外，瑞莎還提到，她也會選擇有歐洲ECARF認證的品牌，因為使用低敏又溫和的產品，才能放心進行感覺統合沐浴。

幸福人妻瑞莎與2歲大的女兒Nika今夏為德國嬰兒沐浴保養品牌施巴雙代言。瑞莎透露...
幸福人妻瑞莎與2歲大的女兒Nika今夏為德國嬰兒沐浴保養品牌施巴雙代言。瑞莎透露，小Nika最愛和她一起洗澡，母女兩還有自創的「光溜溜洗澡體操」。 圖／施巴提供
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幸福人妻瑞莎與2歲大的女兒Nika，純真模樣萌翻全場。 圖／施巴提供
幸福人妻瑞莎與2歲大的女兒Nika，純真模樣萌翻全場。 圖／施巴提供
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沐浴醫師烏克蘭
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