水瓶新境界！EQUA SMART智能保溫瓶 貼心提醒你補充水分

2019-06-28 14:45 聯合新聞網 有.設計 uDesign



圖/文 Goat story 團隊提供。 分享 facebook

隨身攜帶水瓶已成為許多人的習慣，但喝水的節奏往往無法掌控，一整天忙下來經常連一口水也沒喝，不但失去了攜帶水瓶的用意，更忽略了身體的需求。人們往往在口渴時才喝水，然而當察覺到口渴時，身體已經缺水一陣子了。為了確保在正確的時間點飲水，並維持體內足夠的水分，「Goat story」團隊研發「EQUA SMART 歐洲極簡奢華智慧保溫瓶」，以科技導入技術賦予水瓶新功能，突破水瓶既有形象、開創全新局面！

分享 facebook

咖啡飲水壺界的精品創意大師「Goat story」團隊，繼募資千萬廣受好評的Goat mug羊角咖啡杯GINA之後，這次於KickStarter、indiegogo等募資平台推出「EQUA SMART 歐洲極簡奢華智慧保溫瓶」，再度獲得消費者千萬響應的支持與預購。針對日常生活飲水方案，帶來前所未有的新體驗。

分享 facebook

日常生活中經常不小心忘記喝水，而喝水的頻率和均勻分佈是防止脫水的關鍵，一旦發覺口渴時已經太晚了。EQUA SMART透過創新的瓶底追蹤器搭配呼吸燈號，向使用者發送提醒，適時地幫助我們維持體內水份的充足。透過智能專屬APP與手機藍芽無線連結，EQUA APP可根據個人特徵和生活型態，打造專屬的飲水方案。除了智慧科技導入，時尚優雅的外型設計也是它的特點之一。使用歐洲大理石鑲嵌金屬扣環打造的瓶蓋，搭配雅致細膩烤漆的不鏽鋼保溫瓶，散發低調奢華的氣息立即成為焦點。

EQUA智能保溫瓶將水瓶提升到全新的領域，如同他們想傳遞的品牌價值，用自己的方式享受人生--從EQUA水壺中啜飲一口水，創造屬於你的時刻。