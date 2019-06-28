「神仙姐姐」劉亦菲跩起來代言EA 教我們斜拍腿更長

2019-06-28 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



劉亦菲細白長腿超美，斜身拍攝身型更顯高瘦。圖／Emporio Armani提供 分享 facebook 「帶貨王」楊冪甫成為VERSACE亞太區代言人，劉亦菲、許魏洲也跟著榮登Emporio Armani、FENDI包款形象大使，名人代言成為精品拓展大陸市場必要手法，明星也跟著代好代滿。

Emporio Armani宣布秋冬新一季廣告大片的主角是「神仙姐姐」劉亦菲，她難得卸下仙氣，以斜身的高冷跩態演繹Emporio Armani，展現有別日常的霸氣，斜角度拍攝也讓身高170的神仙姐姐身型更顯頎長；除了Emporio Armani女裝，她也是眼鏡系列的大中華區暨亞太區全新代言人，以形象片展現時代精神，劉亦菲表示，「我一直很敬仰Giorgio Armani先生，並被他設計的 Emporio Armani吸引，線條流暢、充滿活力，作為一名演員，我希望未來可以在生活和工作中展現這些服裝的風采。」