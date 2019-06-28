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「神仙姐姐」劉亦菲跩起來代言EA 教我們斜拍腿更長

2019-06-28 11:45聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

劉亦菲細白長腿超美，斜身拍攝身型更顯高瘦。圖／Emporio Armani提供
劉亦菲細白長腿超美，斜身拍攝身型更顯高瘦。圖／Emporio Armani提供
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「帶貨王」楊冪甫成為VERSACE亞太區代言人，劉亦菲、許魏洲也跟著榮登Emporio ArmaniFENDI包款形象大使，名人代言成為精品拓展大陸市場必要手法，明星也跟著代好代滿。

Emporio Armani宣布秋冬新一季廣告大片的主角是「神仙姐姐」劉亦菲，她難得卸下仙氣，以斜身的高冷跩態演繹Emporio Armani，展現有別日常的霸氣，斜角度拍攝也讓身高170的神仙姐姐身型更顯頎長；除了Emporio Armani女裝，她也是眼鏡系列的大中華區暨亞太區全新代言人，以形象片展現時代精神，劉亦菲表示，「我一直很敬仰Giorgio Armani先生，並被他設計的 Emporio Armani吸引，線條流暢、充滿活力，作為一名演員，我希望未來可以在生活和工作中展現這些服裝的風采。」

FENDI則宣布由許魏洲擔任大中華區Peekaboo包款系列代言人，2017年即擔綱品牌新進力量大使，關係友好，2018年初受邀到米蘭出席時裝秀，後續也多次參與品牌各地活動，在2018年底Peekaboo包款10周年紀念之際，許魏洲更以FENDI之友的身分率先演繹全新男款Peekaboo X-Lite，未來將成為大中華區Peekaboo包款代言人，演繹活力率性的品味。

許魏洲是FENDI 2020春夏男裝秀的品牌嘉賓。圖／FENDI提供
許魏洲是FENDI 2020春夏男裝秀的品牌嘉賓。圖／FENDI提供
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2020春夏男裝周後台許魏洲演繹Peekaboo包款。圖／FENDI提供
2020春夏男裝周後台許魏洲演繹Peekaboo包款。圖／FENDI提供
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神仙姐姐劉亦菲難得以跩態演繹高冷時尚照。圖／Emporio Armani提供
神仙姐姐劉亦菲難得以跩態演繹高冷時尚照。圖／Emporio Armani提供
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許魏洲擔任FENDI史上首位參與走秀的明星嘉賓，為上海舉行的2019秋冬男女裝大...
許魏洲擔任FENDI史上首位參與走秀的明星嘉賓，為上海舉行的2019秋冬男女裝大秀擔任開場模特兒。圖／FENDI提供
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許魏洲擔任大中華區Peekaboo包款系列代言人。圖／FENDI提供
許魏洲擔任大中華區Peekaboo包款系列代言人。圖／FENDI提供
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2020春夏男裝周秀後許魏洲詮釋Peekaboo包款。圖／FENDI提供
2020春夏男裝周秀後許魏洲詮釋Peekaboo包款。圖／FENDI提供
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劉亦菲成為Emporio Armani大中華區及亞太區女裝、眼鏡全新形象代言人。...
劉亦菲成為Emporio Armani大中華區及亞太區女裝、眼鏡全新形象代言人。圖／Emporio Armani提供
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ArmaniFENDI劉亦菲
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