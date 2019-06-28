李冰冰、艾曼達塞佛瑞都很會 珠寶表這樣搭就對了
珠寶表有珠寶的華麗感和裝飾功能，又有腕表的知性氣質，一直是許多人心目中的夢幻逸品。但細節繁複的珠寶表和禮服怎麼搭配才能相得益彰？好萊塢女星艾曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）日前出席上海電影節紅毯時就以積家（JAEGER-LECOULTRE）Dazzling Rendez-Vous 約會系列日夜顯示珠寶腕表，搭配一襲綴滿珠飾細節的紀梵希黑色禮服，以服裝簡約的線條和不過度繁複的裝飾完美詮釋珠寶表的氣質魅力。Dazzling Rendez-Vous 約會系列以雙圈爪鑲美鑽裝表圈，比起一般珠寶表密鑲圈鑽的設計更為璀璨耀眼，映襯表盤珍珠母貝的虹彩光澤，是積家今年最具華麗感的力作。
而進軍好萊塢有成的紅毯資優生李冰冰，日前出席博納影業入股她所創辦的和頌傳媒簽約儀式，身穿中東高級訂製服品牌Naja Saade的白色連身褲裝和披風，搭配寶齊萊（Carl F. Bucherer）白蒂詩蒂莎限量珠寶腕表（Pathos Desire），長褲線條展現她絕佳的身材比例、鑲滿水鑽的披肩霸氣十足，搭配鑲嵌870顆頂級美鑽的18K白金表款，以全白的色調凸顯腕表和服裝修長而柔美的線條。
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