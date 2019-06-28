史上第一！林俊傑成為Polo Ralph Lauren x 2019溫布頓網球賽形象大使

2019-06-28 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



網壇歷史最長、最具聲望的溫布頓網球公開賽（Wimbledon），將於7月開打，每年賽事期間英國皇室成員必定出席觀賽，也讓溫網在媒體的關注度更勝其他賽事，斜槓歌手林俊傑繼今年1月成功將巨型KAWS進駐中正紀念堂後，又奪得溫網指定服裝品牌Polo Ralph Lauren形象大使之位。

林俊傑除了第二次獲邀為溫布頓網球錦標賽觀賽嘉賓，今年更參與Polo Ralph Lauren x 2019溫網形象宣傳片的錄製，演繹英倫運動盛事，身為費德勒球迷的林俊傑身穿Polo Ralph Lauren的經典鑲邊針織背心，搭配藍白細條紋襯衫、深綠色領帶，以搶眼配色和英倫風格，揭開溫網的精采序幕。