頂級保養品變身「奢華下午茶」 IG系甜點全出動

2019-06-28 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



炎炎夏日，躲進星級飯店品賞美麗又可口的下午茶，是許多上班族最愛的休閒選擇。今夏星級午茶，除了續走聯名風，也大展「餐桌上的風景」，或夢幻或歷險，像是一趟感官的小旅行，不需出走也很愜意。

即日起到8月18日，台北文華東方酒店再次攜手風靡歐美時尚圈的奢華保養品牌─香緹卡(Chantecaille) 跨界合作，由酒店行政西點主廚Hin (任樂軒)推出「絢爛夏花」下午茶饗宴。今年香緹卡以色彩斑斕的花卉與印度三大節慶之一的灑紅節（Holi Festival）為主題，推出限定印度象群夏季慈善彩妝系列，Hin則以印度濃郁繽紛色彩及獨有的植物果實為靈感，融入香緹卡保育印度亞洲象的熱情，演繹系列華麗美味的IG系甜點，酒店也將捐出5%營收予亞洲象保護組織「Elephant Family大象家族」。

其中，「紅顏悅色」以香緹卡花妍水凝頰霜的造型為靈感來源，下層以梨子慕斯和金盞花奶霜為主體，搭配清爽的蜜桃果餡，交融出驚喜的繽紛滋味；顏色有如盛夏艷陽的美點「「艷夏澄光」，是由綿密滑順的香草肉桂慕斯搭配印度阿芳素芒果製成的芒果百香果果凍，擁有獨特的芒果香氣。下午茶每人1,350元起，送價值1,900元的贈禮，包括花妍調理保濕霜、花妍煥采活膚面膜等，贈完為止。另有色艷誘人的聯名蛋糕，5吋、售價1,350元，贈送限量小禮組價值3,200元。

台北亞都麗緻大飯店巴賽麗廳則以「地心歷險記」下午茶展開一段奇幻冒險經歷。取材自法國科幻小說之父朱爾•凡爾納的經典鉅作「地心歷險記」，曾被翻拍成電影，也是日本東京迪士尼的遊樂設施主題之一，台北亞都麗緻以下午茶詮釋經典科幻主題，9月30日前「地心歷險記」下午茶套餐每套550+10%。