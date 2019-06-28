親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

長榮罷工第9天 工會宣布：護照數量破2300本

銅板價玩到爽！暑假出遊 要挑對時間

頂級保養品變身「奢華下午茶」 IG系甜點全出動

2019-06-28 10:46聯合報 記者羅建怡╱即時報導

炎炎夏日，躲進星級飯店品賞美麗又可口的下午茶，是許多上班族最愛的休閒選擇。今夏星級午茶，除了續走聯名風，也大展「餐桌上的風景」，或夢幻或歷險，像是一趟感官的小旅行，不需出走也很愜意。

即日起到8月18日，台北文華東方酒店再次攜手風靡歐美時尚圈的奢華保養品牌─香緹卡(Chantecaille) 跨界合作，由酒店行政西點主廚Hin (任樂軒)推出「絢爛夏花」下午茶饗宴。今年香緹卡以色彩斑斕的花卉與印度三大節慶之一的灑紅節（Holi Festival）為主題，推出限定印度象群夏季慈善彩妝系列，Hin則以印度濃郁繽紛色彩及獨有的植物果實為靈感，融入香緹卡保育印度亞洲象的熱情，演繹系列華麗美味的IG系甜點，酒店也將捐出5%營收予亞洲象保護組織「Elephant Family大象家族」。

其中，「紅顏悅色」以香緹卡花妍水凝頰霜的造型為靈感來源，下層以梨子慕斯和金盞花奶霜為主體，搭配清爽的蜜桃果餡，交融出驚喜的繽紛滋味；顏色有如盛夏艷陽的美點「「艷夏澄光」，是由綿密滑順的香草肉桂慕斯搭配印度阿芳素芒果製成的芒果百香果果凍，擁有獨特的芒果香氣。下午茶每人1,350元起，送價值1,900元的贈禮，包括花妍調理保濕霜、花妍煥采活膚面膜等，贈完為止。另有色艷誘人的聯名蛋糕，5吋、售價1,350元，贈送限量小禮組價值3,200元。

台北亞都麗緻大飯店巴賽麗廳則以「地心歷險記」下午茶展開一段奇幻冒險經歷。取材自法國科幻小說之父朱爾•凡爾納的經典鉅作「地心歷險記」，曾被翻拍成電影，也是日本東京迪士尼的遊樂設施主題之一，台北亞都麗緻以下午茶詮釋經典科幻主題，9月30日前「地心歷險記」下午茶套餐每套550+10%。

「地心歷險記」將主題故事冒險置入下午茶中，研發7款甜、鹹點與多樣飲品選擇，另搭配採礦體驗伴手禮礦石香氛袋，並開設石頭彩繪教室，讓下午茶話題十足。

亞都麗緻巴賽麗廳地心歷險記下午茶，探索冰島美味與瑰麗的造型甜點。圖／亞都麗緻提供
亞都麗緻巴賽麗廳地心歷險記下午茶，探索冰島美味與瑰麗的造型甜點。圖／亞都麗緻提供
分享
文華餅房 X 香緹卡「絢爛夏花」聯名蛋糕。圖／台北文華東方酒店提供
文華餅房 X 香緹卡「絢爛夏花」聯名蛋糕。圖／台北文華東方酒店提供
分享
青隅 X 香緹卡「絢爛夏花下午茶饗宴」。圖／台北文華東方酒店提供
青隅 X 香緹卡「絢爛夏花下午茶饗宴」。圖／台北文華東方酒店提供
分享

下午茶芒果
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

史上第一！林俊傑成為Polo Ralph Lauren x 2019溫布頓網球賽形象大使

2019-06-28 10:56

這些冰飲好「養眼」 涼一「夏」就靠它

2019-06-28 10:43

新光三越暑假變身信義遊樂場 3大音樂祭、10大電影動漫角色集合、25家快閃店輪番上陣

2019-06-28 00:41

粉紅控會瘋狂！M·A·C大理石紋粉紅彩妝盤，閃閃惹人買

2019-06-27 23:47

暑假延長優惠! 繼光香香雞「99元超值三件嗑」這33間門市買的到

2019-06-27 23:36

谷關 虹夕諾雅 暑假好熱門

2019-06-27 23:33

勞力士「雄才偉略大獎」 拯救地球的推手

2019-06-27 23:26

誠品信義變身期間限定藝術館 9組台灣「30代」創作者聯手大玩閱讀奇想

2019-06-27 23:25

肌膚也能閃耀「珍珠光感」香奈兒新一代3色防護妝前乳SPF40防曬太強了！

2019-06-27 21:46

使用保養品必知4守則！再怎麼沒錢保養品還是要常常換 不然會爛臉

2019-06-27 19:17

不分享不行！旅日神卡出奇招 國外消費最高5%回饋無上限

2019-06-27 18:40

暑假遊南投憑消費發票滿500元 可享泰雅渡假村門票8折

2019-06-27 18:20

韓國也買不到！innisfree「BT21限量聯名火山泥系列」7月1日開賣

2019-06-27 18:05

鮭魚專賣店變身「北歐小酒館」 包吃包喝「餐酒組」199元起

2019-06-27 17:56

六、七年級生的回憶都來啦！七龍珠聯名T經典回歸

2019-06-27 17:43

剩食變盛食 桃園福容飯店「免費廚藝教室」授惜食觀念

2019-06-27 17:12

搶暑假旺季旅遊商機 墾丁、小琉球有好康報你知

2019-06-27 17:11

父親節足健康 阿瘦「A.S.O勁步健康鞋」推出8折優惠

2019-06-27 17:04

用愛點亮社會！全聯「夢想福利社」多款公益商品預購開跑

2019-06-27 17:03

7月好忙！旅展+美食展來了 晶華酒店集團首推「早鳥快閃店」

2019-06-27 16:42

鍾承翰戴伯爵表 詮釋輕熟男的三種面貌

2019-06-27 15:54

花生控快衝！好丘全新「花生巧克力」口味 台北、高雄快閃店限定

2019-06-27 15:41

住一晚要價400萬！「豪旅」時代來了

2019-06-27 15:27

讓心情耍廢一下！全家「白爛貓超耍賤迴力車」8款浮誇造型超想全收

2019-06-27 15:08

超模吉賽兒老公力拼義大利泳壇小鮮肉 腕表搶運動男神代言

2019-06-27 14:57

寶寶用不含防腐劑沐浴品最好？醫師點出家長抗敏三迷思

2019-06-27 14:01

全家推韓國超夯「Kakao Friends」集點換購！酷繽杯、安全帽、摺疊桌快衝一波

2019-06-27 14:01

他用鳳梨酵素說人生故事

2019-06-27 14:01

知名連鎖品牌飲冰品大腸桿菌超標 市府開罰3萬

2019-06-27 13:59

玩水、玩沙、玩滑索 北市最新親子公園「華山大草原共融遊戲場」登場

2019-06-27 13:46

意圖使人想結婚！ agnès b.訂製手工喜餅禮盒 台灣獨賣

2019-06-27 13:30

連孫芸芸都驚呼超可愛！TOD’S獨角獸吊飾包台灣只有這裡買得到

2019-06-27 13:12

哇！隋棠美腿長到鏡頭裝不下 和艾瑪克隆尼隔空撞FENDI新包

2019-06-27 12:28

夏天就是要夏威夷衫呀！連打火機都穿上扶桑花

2019-06-27 11:24

腦部造影技術 可望與植物人對話

2019-06-27 09:44

一次吃4種招牌菜！甘牌燒味推出「個人獨享餐」 還有2款組合套餐

2019-06-26 22:38

新創「平台」行銷理念 南僑斥資13億投資泰國市場

2019-06-26 21:10

AI「雅婷」首度進駐兩廳院 協助座談導聆還會看表演

2019-06-26 20:38

Loro Piana發表秋冬新品 如同被擁抱一般的溫暖輕柔面料

2019-06-26 20:02
看更多

熱門文章

魔羯工作沒完成會焦慮、雙魚會偷偷記住小細節！最有企圖心的5大星座

2019-06-27 16:49

全家推韓國超夯「Kakao Friends」集點換購！酷繽杯、安全帽、摺疊桌快衝一波

2019-06-27 14:01

使用保養品必知4守則！再怎麼沒錢保養品還是要常常換 不然會爛臉

2019-06-27 19:17

50歲伊能靜 自曝像25歲的飲食秘訣

2019-06-28 08:15

每日星座運勢／雙魚群策群力是上策 容易受到重用

2019-06-28 00:00

彭啟明：今年恐有2至4颱風侵台 較密集發展期可能7月

2019-06-28 07:25

下周二起轉為多雨天氣 不排除可能豪大雨等級

2019-06-28 08:56

哇！隋棠美腿長到鏡頭裝不下 和艾瑪克隆尼隔空撞FENDI新包

2019-06-27 12:28

讓心情耍廢一下！全家「白爛貓超耍賤迴力車」8款浮誇造型超想全收

2019-06-27 15:08

屏東連傳2起日本腦炎 縣府籲防蚊大作戰

2019-06-27 14:55

45歲美體按摩師「爆菊」 切痔2周竟能出國趴趴走

2019-06-27 16:01

玩水、玩沙、玩滑索 北市最新親子公園「華山大草原共融遊戲場」登場

2019-06-27 13:46

銅板價玩到爽！暑假出遊 要挑對時間

2019-06-28 10:00

日月潭萬人泳渡往年3天秒殺 今年還有空額？原來是…

2019-06-27 11:23

大雨攪局！ 合歡山武嶺停車場延至7月31開放

2019-06-27 12:12

聖帕颱風快速前進 吳德榮：暴風圈邊緣上午掠過日本

2019-06-28 07:04

有看有保庇！下半年你要小心什麼陷阱？

2019-06-27 12:54

高市登革熱疫情擴大 新增2個案都不在金獅湖市場熱區

2019-06-27 19:13

連孫芸芸都驚呼超可愛！TOD’S獨角獸吊飾包台灣只有這裡買得到

2019-06-27 13:12

六、七年級生的回憶都來啦！七龍珠聯名T經典回歸

2019-06-27 17:43

我的經驗／胖到膝蓋提早退化 靠3招年甩42公斤

2019-06-27 23:11

暑假延長優惠! 繼光香香雞「99元超值三件嗑」這33間門市買的到

2019-06-27 23:36

中研院研究發現 血小板為登革病毒入侵關鍵

2019-06-27 12:49

還沒到中午花蓮已36.2度 氣象局發布高溫資訊

2019-06-27 11:07

7月好忙！旅展+美食展來了 晶華酒店集團首推「早鳥快閃店」

2019-06-27 16:42

史上首次！ 故宮北院150件精品同時出宮南院展

2019-06-27 09:30

挨家挨戶感動「釘子戶」 個管師是C肝篩檢的推手

2019-06-27 12:50

【教養難題】吳芳枝／一定要當選手嗎？

2019-06-28 06:00

新光三越暑假變身信義遊樂場 3大音樂祭、10大電影動漫角色集合、25家快閃店輪番上陣

2019-06-28 00:41

裝人工血管逾2年 4成3病友難忍異物感

2019-06-27 14:16

不分享不行！旅日神卡出奇招 國外消費最高5%回饋無上限

2019-06-27 18:40

寶寶用不含防腐劑沐浴品最好？醫師點出家長抗敏三迷思

2019-06-27 14:01

美食外送出狀況不再投訴無門 業者下個月納管

2019-06-28 09:05

面對癌症化療 病患「副作用情結」別憂心過頭

2019-06-27 17:51

【親子互動】曉晨／要哭，好嗎？

2019-06-28 06:00

人工血管易感染 七成乳癌病友期早移除

2019-06-27 12:09

600多公斤重領航鯨擱淺獲救 送成大鯨豚研究中心搶救

2019-06-27 21:51

韓國也買不到！innisfree「BT21限量聯名火山泥系列」7月1日開賣

2019-06-27 18:05

對流雲系發展旺盛 新竹以北6縣市大雨特報

2019-06-27 15:36

住一晚要價400萬！「豪旅」時代來了

2019-06-27 15:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top