這些冰飲好「養眼」 涼一「夏」就靠它
今夏冰飲不只找聯名、賣創意，也要很「養眼」，讓人眼口都飽足。
camacafé首度和桂格合作推出「喝的健康早餐」新概念限定飲品「拿鐵穀多多」，將招牌經典拿鐵中加入堅果穀多多焙香腰果風味，一杯就可解決上班族忙碌沒時間吃早餐、又同時需要咖啡提神的兩大問題。限定發售至14日，每店限量200杯。此外，cama加碼品牌吉祥物Beano的變裝貼紙，可貼在個人隨身水瓶、電腦或是飲品杯上，購買新飲品即可獲得一張貼紙，拍照上傳個人社群並完成指定動作、公開分享，還有機會抽中半年份的桂格堅果穀多多。
來自美國洛杉磯選品店品牌Fred Segal也有全新「特色風味氣泡飲」系列，以夏日鮮果加上氣泡水調製成輕盈調飲，6種口味包括酷夏芒果氣泡飲、加州檸檬氣泡飲、清涼蜜柚氣泡飲等，每杯90元。即日起至7月15日於粉絲專頁按讚，經門市店員確認後，即可享主打口味氣泡飲買一送一。
想在家自己做一杯美美的冰咖啡，也並非不可能！Nespresso全新夏季限量「澳式冰萃咖啡」上市，有澳式冰萃黑咖啡、澳式冰濃萃拿鐵兩款，加入氣泡水及冰塊可增添清爽風味，或可添加新鮮牛奶。咖啡職人魏汝瑛Lulu則翻玩視覺、味覺的可能性，選用檸檬、百香果、柳橙、愛玉及菊花茶等食材，做為特調的主要風味，可依此在家翻玩咖啡。即起購買任8條咖啡膠囊，且內含1條新品，可獲得風味糖漿組，送完為止。
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