這些冰飲好「養眼」 涼一「夏」就靠它

2019-06-28 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



cama新品拿鐵穀多多，點購就送Beano貼紙。圖／cama提供 分享 facebook 今夏冰飲不只找聯名、賣創意，也要很「養眼」，讓人眼口都飽足。

camacafé首度和桂格合作推出「喝的健康早餐」新概念限定飲品「拿鐵穀多多」，將招牌經典拿鐵中加入堅果穀多多焙香腰果風味，一杯就可解決上班族忙碌沒時間吃早餐、又同時需要咖啡提神的兩大問題。限定發售至14日，每店限量200杯。此外，cama加碼品牌吉祥物Beano的變裝貼紙，可貼在個人隨身水瓶、電腦或是飲品杯上，購買新飲品即可獲得一張貼紙，拍照上傳個人社群並完成指定動作、公開分享，還有機會抽中半年份的桂格堅果穀多多。

來自美國洛杉磯選品店品牌Fred Segal也有全新「特色風味氣泡飲」系列，以夏日鮮果加上氣泡水調製成輕盈調飲，6種口味包括酷夏芒果氣泡飲、加州檸檬氣泡飲、清涼蜜柚氣泡飲等，每杯90元。即日起至7月15日於粉絲專頁按讚，經門市店員確認後，即可享主打口味氣泡飲買一送一。