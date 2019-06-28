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佐登妮絲童顏執行長陳佳琦 凍齡抗斑就靠七大保養秘訣

2019-06-28 10:13經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

亞洲女性多半期盼擁有亮白肌膚，特別在意斑點問題。但，國立臺南護專化妝品科教授徐照程提醒，斑點問題其實是肌膚老化顯現的其中一項，除了隨著年齡增進的老化，外在環境也是影響肌膚老化的重要因素，尤其在炎炎夏日太陽曝曬後容易長斑，造成肌膚乾燥、脫皮或過敏現象，更會加速肌膚老化，如何維持肌膚代謝力、保濕與淡斑就成為非常重要的課題。此外，還有日益嚴重的空汙，更是加速現代人皮膚老化長斑的關鍵因素之一，因此，，對抗環境汙染已是無可避免的保養課題。

徐照程進一步指出，空汙會造成皮膚早期衰老，城市上班族首當其衝，汙染源堆積在我們日常生活中，無論何種膚質，修復皮膚屏障功能及加強肌膚抗氧化能力是兩大關鍵。

此外，膚色不均成因眾多，消費者若想養成嫩白無暇肌，除了做好日常防曬外，應避免誘發黑色素形成，挑選複合不同美白機轉成份的保養品，尤其針對特別容易形成斑點或斑點較明顯的地方，建議以精準保養方式，有助於強化保養成效。

佐登妮絲集團總經理暨營運執行長陳佳琦，也是國內美妝產業出了名的「童顏執行長」，在全新「水光肌能系列」上市的發表會上，她也大方分享自身獨到凍齡抗斑保養的七秘訣，清潔、防曬、敷臉、去角質…，樣樣不少，且每一個保養步驟都做得很到位。

陳佳琦指出，肌膚保養首要一定是先   「了解膚況」，市面上保養產品眾多，因此需要先了解自己是屬於何種膚質，例如，乾性、油性、混和性或敏感型肌膚，才能選擇適合自己的保養品，有效提供肌膚所需、維持肌膚年輕。第二步則是「清潔」，清潔肌膚是最基本的工作，將皮膚殘留的髒污清潔乾淨，才能讓臉部毛孔清潔乾淨、維持油水平衡，避免長痘痘、粉刺，在卸妝產品部分，建議選擇完全乳化卸妝油或溫和卸妝膠。

第三是「防曬」，陳佳琦指出，台灣夏天豔陽高照，紫外線對臉部肌膚會造成傷害，容易產生曬斑、造成肌膚老化，因此防曬是一項重要功課，建議使用SPF15以上的防曬乳液，可以有效預防曬斑及皮膚老化。第四，她很推薦「敷臉」，陳佳琦指出，敷臉是快速提供臉部保養方式之一。建議可以二天敷臉一次，並於敷臉前先使用杏仁酸擦拭全臉後再敷效果更佳。此外，建議一個月做一次深層SPA護理，幫助保養品的完整吸收。

第五則是每天持之以恆的確實做好「每天早晚保養」，至於保養品擦拭順序，陳佳琦是先保濕後鎖水，讓肌膚有效吸收，首先使用化妝水讓表皮和角質軟化，接著使用抗老原液，讓原液進入到皮膚最底層吸收，再使用保濕精華液，例如：龍血精華液，提供皮膚角質層的保濕吸收後再使用精華油，或是玫瑰晶萃精華油，調整皮膚保濕能力，再使用眼霜，提供眼周肌膚補充所需水分與養分，並於臉上暗沉處使用淡斑筆，避免斑點形成，最後使用白金煥白霜，鎖住保養品的養份。

此外，陳佳琦也相當重視「去角質」和「全方位保養」。陳佳琦指出，臉部肌膚新陳代謝運作不佳時，角質層無法正常代謝脫落，容易造成毛孔堵塞，保養品無法吸收，定期去角質可有效提升肌膚代謝力，幫助保養品吸收。建議一周使用2至3次杏仁酸，幫助皮膚新陳代謝，讓保養品滲透力更佳。而每日進行保養時，建議連帶胸部、手部一起擦，避免其他肌膚部位提前老化。

 

同時，陳佳琦還特別強調，保養方式不能一成不變，需要配合季節、環境變化、身體狀況等，調整出一套屬於自己的保養程序，才能事半功倍，無時無刻保持亮麗風采。

佐登妮絲長集團總經理暨營運執行陳佳琦凍齡又抗斑，就靠七大保養秘訣。 圖／佐登妮絲...
佐登妮絲長集團總經理暨營運執行陳佳琦凍齡又抗斑，就靠七大保養秘訣。 圖／佐登妮絲提供
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