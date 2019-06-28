遠東全家福outlet夏季促銷 憑報導按讚分享有好康

2019-06-28 08:20 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



炎夏高溫天氣不斷，遠東全家福即日起至7月15日在台中自由路舉辦utlet展售會，特別推出全系列旗下品牌服飾、寢具商品，現場上萬件商品以最優惠價格回饋消費者。

另外，到outlet展售會現場出示此篇報導、按讚並分享，可用50元購得指定款POLO短衫兩件，限量60組，要把握搶購機會。

台中outlet展售配合近年來運動休閒風氣盛行，主推夏季熱銷商品「陽離子印花排汗服飾」，採用機能性布料所製造的運動短衫，吸濕排汗且透氣乾爽，獨家體驗價299元，陽離子運動連帽外套獨家優惠價780元。

還有最新材質蜂巢結構男性夏季背心，具有快乾、快吸、快散、快透特性，又有抑菌效果，為運動最佳首選，優惠兩件組合價300元，另有超細纖維平口褲特惠價四件500元。

展售會推薦專櫃品牌西服，外套搭配西褲，成套組合價1299元，紳士休閒POLO短衫採用精梳棉製成，舒適輕巧好穿搭，超值促銷價880元。上班族必購的易整燙襯衫，獨家特惠價兩件800元；品牌零碼羊毛西褲均一價500元，數量有限。

品牌寢飾商品這波全面零碼出清，單品床包、被套均一特惠價880元，百分百精梳棉兩用被套床包4件組，超值展售價1組2000元起。品牌獨家推出百分百純棉印花涼被，破盤搶購價699元限量20件

，全效防璊抗菌水洗枕，獨家新品價499元。

活動即日起至7月15日，每天上午10點至晚上9點，例假日照常營業，單筆消費金額滿1000元即可加價300元購得舒適短襪5雙，現場提供刷卡服務。