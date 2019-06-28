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新光三越暑假變身信義遊樂場 3大音樂祭、10大電影動漫角色集合、25家快閃店輪番上陣

2019-06-28 00:41聯合報 記者江佩君╱即時報導

暑假到了，不只年輕人可以揪伴到處玩，家有小寶貝的爸媽更要安排行程帶小孩放電去。迎接暑假人潮，新光三越台北信義新天地要在2個月推出超過百場活動，包括6場大型展演、3大音樂祭、韓國超紅音樂劇，以及人氣經典動漫大集合推出25家快閃店，百場活動輪番上陣high翻信義區。

信義區百貨群聚效應，新光三越統計今年1至6月信義四店來客數，來客數破2千萬、成長8％，業績則成長5％。迎接暑假，新光三越台北信義新天地推出超過百場活動，要讓親子、年輕族群想「玩」、找「新鮮事」就到信義區，預計將帶來850萬來客。

暑期最大盛典，7月5日「國際紋身藝術音樂祭」率先開唱，這也是刺青藝術首度進入百貨，超過百位藝術家

現場刺青，還有脫拉庫、四分衛等10組樂手接力演出。另外，「新光三越不插電音樂賽」今年規模更盛大，超過50組樂團參賽。另外，暑假約會首選有韓國超過百萬人觀看的超紅韓國原創音樂劇「尋找金鐘旭」今年首度來台在新光三越A11信義劇場8月29日至9月22日演出。

另外有經典動漫大集合！經典漫畫「聖鬥士星矢」全台唯一30周年特展，6月28日起日至7月21在A9 9樓正式開展，除了還原漫畫9宮場景外，還有1：1角色雕像。另有「超人力霸王」主題特展7月12日起展開，現場將販售台灣限定商品、餐點與VR實境體驗。

另外，暑期強片「玩具總動員4」、「蜘蛛人—離家日」、「名偵探柯南—紺青之拳」也陸續在跟新光三越信義店推出快閃店與角色特展。「玩具總動員—蛋頭先生」快閃店將於7月1日在A8一樓開幕。「Marvel漫威80周年」快閃店將於7月12日起在信義店推出。

近期尤其以「名偵探柯南」快閃店表現最為亮眼，自從推出後每天排隊人潮從開店到打烊不間斷，推出20天已吸引超過1萬人前往朝聖。

「聖鬥士星矢」全台唯一30周年特展，6月28日起在A9 9樓正式開展。圖／新光三...
「聖鬥士星矢」全台唯一30周年特展，6月28日起在A9 9樓正式開展。圖／新光三越提供
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A8二樓「名偵探柯南」快閃店推出後，幾乎天天造成排隊風潮。圖／新光三越提供
A8二樓「名偵探柯南」快閃店推出後，幾乎天天造成排隊風潮。圖／新光三越提供
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新光三越信義店的蜘蛛人造景。圖／新光三越提供
新光三越信義店的蜘蛛人造景。圖／新光三越提供
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A8二樓「名偵探柯南」快閃店推出後，吸引許多柯南粉絲前往朝聖。記者江佩君／攝影
A8二樓「名偵探柯南」快閃店推出後，吸引許多柯南粉絲前往朝聖。記者江佩君／攝影
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「聖鬥士星矢」全台唯一30周年特展，6月28日起在A9 9樓正式開展。圖／新光三...
「聖鬥士星矢」全台唯一30周年特展，6月28日起在A9 9樓正式開展。圖／新光三越提供
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A11一樓推出史迪奇快閃店。記者江佩君／攝影
A11一樓推出史迪奇快閃店。記者江佩君／攝影
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韓國人氣音樂劇「尋找金鐘旭」將首度來台，8月29日起在新光三越A11信義劇場演出...
韓國人氣音樂劇「尋找金鐘旭」將首度來台，8月29日起在新光三越A11信義劇場演出。圖／摘自udn x 瘋表演
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