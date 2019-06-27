粉紅控會瘋狂！M·A·C大理石紋粉紅彩妝盤，閃閃惹人買

2019-06-27 23:47 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



近年彩妝開始流行文青、大理石、簡約的風格，當然走在潮流尖端的彩妝權威 M·A·C也不例外，結合了粉紅色的元素，搭著大理石花紋與閃電燙金設計，特別推出了一系列閃亮彩妝。

在這系列中特別挑選了大勢色系的12色眼彩盤、6色頰彩盤以及全新色系的子彈唇膏與唇蜜，讓妳在這夏天，也要放出十萬伏特閃亮每一刻。

時尚專業12色眼影盤Natural Vice / Desert Lightning，Natural Vice的暖調烈陽褐金和雲彩粉紫，以及Desert Lightning的冷調夜幕深棕和星空灰銀多樣化的材質亮片、霧面、緞面，不管什麼場合都適用

時尚專業6色頰彩盤Ignite Wonder，頰彩盤嚴選香檳金及玫瑰粉配色，柔滑乳霜粉質也能自由疊加零負擔，展現自然光暈感，就像是夏日的心跳般，心跳加速。

晶亮蜜粉餅Serenity Seeker / Into Eternity，迷幻的流沙紋路設計，就像沙漠的夕陽般，電擊妳的心臟，細緻的粉質輕鬆一掃，完美上妝。