暑假延長優惠! 繼光香香雞「99元超值三件嗑」這33間門市買的到

2019-06-27 23:36 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



繼第一波99元超值三件嗑活動大受好評，繼光香香雞再度趁暑假檔期，即日起加碼每周一至四的「99元超值三件嗑」活動，並新增19間百貨專櫃，共33間門市推出超值優惠，全力進攻暑假出遊的中晚餐黃金用餐時段。

「百元有找」的超值三件嗑炸物組合，一次可吃到輕主食、雞肉、海鮮、蔬食、飲品等多樣品項，其中以A區塔香豬本丸(50元)，與B區的地瓜薯薯或蒜脆杏鮑菇(60元)，以及C區甜心地瓜球(35元)搭配來算，原價總金額145元，透過「99元超值三件嗑」活動，就可省下將近50元，超高CP值的套餐優惠價，消費者可在A、B、C區自由選配，讓繼光香香雞在5月第一波推出，便創下活動門市單日銷售破百組的成績。

「99元超值三件嗑」提供多樣新品與經典品項，例如台味十足「塔香豬本丸」、「金牌三節翅」，選用高甜度的台農66號的紅肉甘藷的「地瓜薯薯」、「甜心地瓜球」，，享受多種口味的超值組合。

繼光香香雞「99元超值三件嗑」販售門市

台北：信義誠品專櫃、新光A8專櫃、京站專櫃、微風南山專櫃、雙連店、板橋大遠百專櫃、大坪林店、新莊幸福加盟店、永和比漾專櫃、南西誠品專櫃。

新竹：新竹巨城專櫃、新竹中正店、新竹西大店、新竹竹北店、廟前加盟店。

桃園：桃園環球A8專櫃、桃園遠百專櫃。

台中：豐原店、台中大遠百專櫃、臺中新光三越專櫃、漢口店、昌平加盟店、大里加盟店、勤美誠品專櫃、中友專櫃、文心秀泰專櫃、永安加盟店、南屯加盟店。