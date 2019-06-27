誠品信義變身期間限定藝術館 9組台灣「30代」創作者聯手大玩閱讀奇想

2019-06-27 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



走進誠品信義店變不一樣了，誠品30周年特別打造30年來最大「信義藝術計畫」，邀來台灣9組「30代」青年創作者各自揮灑創意，從信義店外牆、手扶梯，一路玩到8個樓層，各有驚喜。透過聲光互動、感官體驗、閱讀奇想、未來探索四大特色打造「夢與想像之境」，有如一座期間限定的藝術館，於6/28～7/28限時展出。

豪華朗機工「一起幻想」

在人來人往熱鬧喧囂的信義區，誠品信義店外牆正上演一場聲光與影像交織的書寫之牆。曾打造「世大運聖火裝置」、台中花博「聆聽花開的聲音」的創作團隊「豪華朗機工」在誠品信義店推出最新創作「一起幻想」，在信義店外牆裝置12支機器手臂結合光屏幕，以誠品logo的小方塊為發想，透過外牆展演，書寫出一道道科技的詩。此作品展期將展至2020年1月5日。

陳小曼「普魯斯特感官實驗室」

食物設計師陳小曼在信義誠品B2美食街打造「普魯斯特感官實驗室」，只要投入50元硬幣，在互動螢幕上選擇一組經典閱讀文本，確認後獲得一張感應卡，透過感應卡依據選擇的文本打造了對應的聽覺、視覺、嗅覺、觸覺、味覺的五感體驗，在最後一站，把感應卡投入機器回收後，換來一本迷你小冊，裡面裝有一塊對應風味的巧克力。是一個會讓文學迷感到有趣的裝置設計。

姚仲涵「光電獸#13-都市」

姚仲涵在B1打造燈管簾幕「光電獸#13 - 都市」，讓觀眾透過麥克風發聲產生即時互動。觀眾站上圓弧燈管簾幕中央的舞台，說話或發聲，便能啟動裝置，產生聲音與光影的跳動。

吳耿禎「轉動隻字片語的靈光一閃」

吳耿禎將傳統剪紙工藝轉化為當代藝術，在一樓五米大道以立體剪紙結構打造5盞大腦燈飾，象徵讀者各式天馬行空的腦內劇場。作品表面以老字典的文字印記呈現，近看可看出每一盞燈的紋理都不一樣。

齊振涵「FASHION BINDING」

2樓的書區空間，由服裝設計師齊振涵以實驗手法閱讀服裝，作品「FASHION BINDING」以大量的打版裁片堆疊，透過服裝的層次感，將媒材換成了布，呈現出服裝裝幀的樣子。

誠品書店「未來編輯室」

在3樓的Forum由誠品書店打造「未來編輯室」，剖析台灣出版特有的書系進化史，展場以1980、1990、2000、2010四大時代膠囊裝置呈現各時代的代表書系。

王宗欣「狹縫中的連續微觀」

曾任三金典禮視覺藝術總監的新媒體創作者王宗欽，將2樓至4樓的手扶梯空間化為巨大掃瞄器，將穿梭書店的民眾，將影像化為變形、扭曲、超現實的「靈魂輪廓」。

李霽「質物圖鑑」

擅長植物創作的李霽，在4樓電扶梯出入口打造「質物圖鑑」，透過結合植物與機械的「變異仿生物」裝置，這座機械植物裝置會有如植物般膨脹生長再回歸原貌。

范承宗「Reading, a bridge 讀橋」

范承宗在5樓打造「Reading, a bridge 讀橋」，透過中式線裝將書本裝幀成為一座立體書橋，象徵透過閱讀可以穿梭古今中外，抵達四面八方。

陳青琳「越夢」