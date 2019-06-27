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解除漁業黃牌挽救70億產值 陳吉仲：三主委一棒接一棒

2019-06-27 22:49聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

台灣二○一五年十月遭歐盟列入非法漁業（IUU）警告「黃牌」名單，直接影響我國輸出歐盟水產品每年七十億元產值。歷經三年九個月努力，期間農委會修正漁業三法對漁民開罰累計超過一點二億元，引發強烈抗爭，歐盟今天終於解除我國漁業黃牌。

IUU意指違反國內或區域漁業管理組織規定、未詳實報告捕魚活動或不受規範的漁船，全球三成漁獲來自IUU，價值二三○億美元，嚴重影響海洋永續資源。我國遠洋漁業年產值四百億元，占漁業總產值四成，主要出口國為日本、美國及歐盟。

我國2015年遭列黃牌，除了部分國際貿易商不採購黃牌國家水產品外，魚價更因此出現下滑及滯銷趨勢，最直接衝擊是我國每年七十億元水產品禁止輸入歐盟。

為加強漁業管理以便脫離黃牌，農委會二○一七年訂定漁業三法對違法捕撈祭出重罰，例如進港卸魚應預報，否則最重開罰四百萬元，截至去年累計開罰一點二億元。漁民抗議執法嚴苛，去年九合一大選前有近三千名漁民北上陳情。

農委會今舉辦記者會宣布解除黃牌的好消息，主委陳吉仲邀請兩名前主委曹啟鴻、林聰賢「回娘家」分享喜悅。陳吉仲說，解除黃牌是三名主委「一棒接一棒」的工作，修法及執法過程砲聲隆隆，踏遍每個漁區解釋才獲體諒，漁民的配合讓他「為台灣感到驕傲」；台灣有一千兩百多艘遠洋漁業，每天廿四小時都受漁業監控中心掌握動態，歐盟甚至請台灣與全世界分享做法。

歐盟過去三年內多次到台灣訪視，屢傳即將解除黃牌消息但都無疾而終。歐洲經貿辦事處長馬澤璉（Madeleine Majorenko）今表示，台灣努力讓法規及管理系統就位，有助提升海洋永續，但歐盟解除台灣黃牌「不是終點而是起點」，未來將持續審視對台灣漁工人權的保障。

農委會今舉辦台灣解除漁業黃牌記者會，農委會主委陳吉仲（前排左2）、漁業署署長黃鴻...
農委會今舉辦台灣解除漁業黃牌記者會，農委會主委陳吉仲（前排左2）、漁業署署長黃鴻燕（前排左3）出席。記者吳姿賢／攝影
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歐盟漁民農委會
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