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冰晨戀掰了！看范冰冰這幾段「假戲真做」情史

肌膚也能閃耀「珍珠光感」香奈兒新一代3色防護妝前乳SPF40防曬太強了！

2019-06-27 21:46聯合報 記者劉小川╱即時報導

夏天到了，又悶又熱的天氣，女生還沒出門，臉上彩妝就已經「土石流」了，為了讓妝感更完美，又要不停補妝，讓妝感服貼，妝前乳就是彩妝的靈魂，如果沒有使用正確且具保濕力的妝前乳，再完美的彩妝，無法長時間維持，導致臉上黯淡無光，疲累感很重。

香奈兒CHANEL新推出的「珍珠光感新一代防護妝前乳」聽到大家的心聲，尤其在夏日，最怕是油膩感，導致彩妝在臉上的維持時間不長。新上市的珍珠光感新一代防護妝前乳，可以做到8小時以上的完美持妝效果，內含有蝶梅精萃油，讓保濕跟氣色一次到位，維生素B喚醒暗沉肌膚，再展陶瓷肌，搭配防曬高係數SPF40／PA+++，讓肌膚保護力更是UpUp。

使用方式超簡單，在上底妝之前，先針對皮膚顏色狀況，以三色的妝前乳分別使用，用粉底刷或指腹，從臉的中央往外輕塗，再上底妝即可。

三色的妝前乳，建議要一起使用，讓臉上妝容能更完美。

步驟ㄧ、「蜜桃」：不分膚色，幫妳全臉打底、潤色、全臉遮瑕，最重要是消除黑眼圈，透出自然紅潤好膚色。

步驟二、「紫玉蘭」：對抗臉部蠟黃膚質、暗沈，可以選擇局部使用，讓臉部的立體感更顯著。

步驟三、「玫瑰」：喚醒暗沉肌膚，秀出陶瓷肌，修飾膚色小瑕疵。

以上三步驟一次完成，讓上妝不再是女孩的煩惱。

蜜桃、玫瑰、紫玉蘭三款香奈兒妝前神器「珍珠光感新一代防護妝前乳」，讓你光芒0死角...
蜜桃、玫瑰、紫玉蘭三款香奈兒妝前神器「珍珠光感新一代防護妝前乳」，讓你光芒0死角。記者劉小川／攝影
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三款香奈兒「珍珠光感新一代防護妝前乳」30ml／售價2,000元。記者劉小川／攝...
三款香奈兒「珍珠光感新一代防護妝前乳」30ml／售價2,000元。記者劉小川／攝影
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