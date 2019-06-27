使用保養品必知4守則！再怎麼沒錢保養品還是要常常換 不然會爛臉

2019-06-27 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



女人使用保養品，求得就是讓肌膚可以青春永駐，也花許多心思與投資在保養品上。每天從早到晚，各種呵護肌膚方式、保養程序，讓自己眼花撩亂，甚至有5件以上的保養品在使用。

但每個人對於護膚都有自己的一套見解，對於護膚觀念，大家也都有不同新概念，怎樣保養觀念才是正確呢？

1、皮膚產生依賴性

保養品的價格通常都價值不斐，大家都很珍惜著用，但長期使用同個品牌的保養品，可能會產生依賴性，這種依賴性很難在使用產品時發現，但是妳一旦停用它幾天，皮膚甚至會出現了過敏症狀，皮膚還可能出現每況愈下的問題。

一般保養品，只要停用大約兩周，皮膚就會恢復健康的狀態，但其實皮膚越健康，擦在臉上的保養品，相對就會減少許多，因為健康肌膚，屏障能力也相對的比較強大，可以抵擋傷害之外，皮膚也有自我清潔的功能。假設長時間不更換保養品，過度的依賴產品，皮膚就容易變得脆弱。

2、不見效果

肌膚保養，就像是人的身體健康，需要適當的運動來維持，而為讓皮膚永遠呈現光澤好氣色，就必須要更換保養品，效果才能更顯著的在臉上。許多保養品，在針對肌膚的狀況，往往只有一個功效一項對應，不可能所有的狀況，都能對應的到。

但長期使用同個品牌，漸漸的你會覺得，怎麼擦再多都不見起色，當更換新的品牌保養品時，妳會發現，怎麼效果如此的卓越，所以要定期地更換適合自己的保養品，才能讓皮膚時常透出鮮嫩多汁的光彩。

3、季節交替

當找到屬於自己肌膚狀態的保養品，效果也滿意，但要根據季節交替，帶來的變化來更換保養品。就好比秋冬季，皮膚如果感覺又比夏天的時候更乾燥，使用較為厚重的乳霜，才會感覺到肌膚被滋潤。

但到了夏季，油脂分泌比較旺盛，就選用水乳型的乳液，也會比較感受清爽，在對的季節，選用對的保養品，對肌膚的保養才有加分的效果。

4、保養品也有過期的時候

所有東西都有最佳的使用期限，時間到了就該換。但很多人在挑選保養品時，看保存期限與生產時間，但你知道開封後也有一個使用的期限？