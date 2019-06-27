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不分享不行！旅日神卡出奇招 國外消費最高5%回饋無上限

2019-06-27 18:40聯合報 記者徐力剛╱即時報導

迎接暑假旅遊旺季到來，台北富邦銀行推出「Ｊ舞一夏」回饋活動開跑，7月1日至9月30日，海外消費使用北富銀Ｊ卡或尊御世界卡，不限國別享最低3%、日本旅遊最高5%回饋無上限；若於國內30家指定合作旅行社刷卡消費，同樣享3%回饋無上限，吸引卡友消費。

消費者於日本境內刷卡，除了原先3%外，選擇當地合作商家刷卡，再提供2%加碼回饋，等於最高5%回饋。北富銀此次攜手國內30家旅行社，包括雄獅、可樂、東南、燦星、五福、山富、易遊網、易飛網等，提供民眾3%回饋無上限。

北富銀「Ｊ舞一夏」活動開跑，旅日刷卡最高享5%回饋無上限。圖╱台北富邦銀行提供
北富銀「Ｊ舞一夏」活動開跑，旅日刷卡最高享5%回饋無上限。圖╱台北富邦銀行提供
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