鮭魚專賣店變身「北歐小酒館」 包吃包喝「餐酒組」199元起

2019-06-27 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



全球最大鮭魚供應商MOWI美威集團在亞洲首創鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」，位於Q square京站時尚廣場的鮭魚專賣店重新改裝，搖身一變成了北歐時髦小酒館，並首次推出與海鮮最速配的「挪威那庫歐季節特釀啤酒」、「法國可倫堡1664白啤酒」，多種佐酒小食同步上桌。

從鮭魚專賣店到北歐餐酒館，新店型仍依循品牌獨有的北歐風格設計，採用開放式廚房，真實呈現各式鮭魚美饌新鮮現做的過程，桌椅配置全面更新，整體空間更顯寬敞舒適。美威鮭魚京站店也運用鮮明色彩與燈光的巧思，成為百貨商場中獨樹一格的餐酒館。

配合新開店推出多款「鮭」房菜單，像是「炭烤彩蔬厚切鮭魚排飯」（套餐定價290元），鮭魚排以高溫烘烤鎖住肉汁，烤至金黃焦香的魚皮更酥脆可口，淋上主廚秘製日式燒烤醬，再直火炙燒鮭魚表層，搭配時令鮮蔬，健康美味。

適合佐酒的輕量小食如「鮭魚鹹派」（單點定價120元），菠菜、培根炒香拌入蛋液，融合大量鮮鮭、馬札瑞拉、帕瑪森兩種金黃起司，經高溫爐烤後，多重滋味讓人難忘；還有以鮮嫩鮭魚拌入魚漿、干貝、魷魚、馬蹄丁製成的「鮭魚干貝海鮮丸串」（單點定價60元）；或是鮮嫩多汁、油脂分佈均勻的「鹽烤厚切鮭魚菲力」（單點定價180元）、以薄鹽調味，完美呈現鮭魚厚實彈牙口感的「鹽烤厚切下巴」（單點定價180元）、「火焰鮭魚握壽司」（原味2貫）（單點定價99元）等，都是美味新選擇。

歡慶改裝開幕的系列優惠活動：即起至7月7日凡點購「松露嫩鮭野菇燉飯」、「泰式嫩烤鮭魚菲力」、「炭烤彩蔬厚切鮭魚排飯」套餐，即可獲得「火焰鮭魚握壽司」兌換券（原味2貫）（限量200份）。

京站店專屬常態優惠活動：「Happy Hour Set」每日下午2點至5點，任選「鮭魚干貝海鮮丸串」等2種佐酒小食搭任一酒類（限搭120元酒品，可補價差升級其他酒品），即可享有199元起超值價；全時段供應的「鹹派輕食餐」，凡點購「鮭魚鹹派」即贈一杯非酒精性飲品（「鹹派輕食餐」超值價120元）。

京站店

地址：台北市大同區承德路一段1號B3

電話：02-2552-2680