父親節足健康 阿瘦「A.S.O勁步健康鞋」推出8折優惠

2019-06-27 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



父親節即將到來，從「足健康」的考量切入，為父親或心愛的另一半選禮物，有更機能性的鞋款選擇。阿瘦皮鞋攜手足醫權威發表了足部健康報告，也從而推出「A.S.O勁步健康鞋」的正裝、休閒鞋，並推出8折優惠，讓爸爸穿好鞋、足健康。

在阿瘦提出的2019台灣上班族步態健康大調查中，民眾困擾的足部狀況包括靜脈屈張、足底筋膜炎等，而在足測大數據更顯示逾9成國人步態有內偏或外偏的異常問題，29.8%的民眾在30歲之前就意識到足部健康的重要性，因此在阿瘦的鞋履設計中，也將足部健康舒適納入考量，物理治療師鄭融提醒，「建議進行足壓檢測找出潛在問題點，除了養成正確走路方式，保持運動習慣，並選擇合適的鞋、鞋墊，以減少足部傷害。」