父親節足健康 阿瘦「A.S.O勁步健康鞋」推出8折優惠
父親節即將到來，從「足健康」的考量切入，為父親或心愛的另一半選禮物，有更機能性的鞋款選擇。阿瘦皮鞋攜手足醫權威發表了足部健康報告，也從而推出「A.S.O勁步健康鞋」的正裝、休閒鞋，並推出8折優惠，讓爸爸穿好鞋、足健康。
在阿瘦提出的2019台灣上班族步態健康大調查中，民眾困擾的足部狀況包括靜脈屈張、足底筋膜炎等，而在足測大數據更顯示逾9成國人步態有內偏或外偏的異常問題，29.8%的民眾在30歲之前就意識到足部健康的重要性，因此在阿瘦的鞋履設計中，也將足部健康舒適納入考量，物理治療師鄭融提醒，「建議進行足壓檢測找出潛在問題點，除了養成正確走路方式，保持運動習慣，並選擇合適的鞋、鞋墊，以減少足部傷害。」
阿瘦皮鞋自2018年4月即推出業界唯一「動態足壓量測系統」，迄今已累積超過5萬筆足測數據，目前正規畫於8至9月期間在全台舉辦足部健康講座，讓每間門市都成為社區的足部健康關懷站，阿瘦皮鞋總經理郭欣怡表示，「一般人很常忽略腳前1/3因推進力而產生的壓力問題，這次『勁步健康鞋』特別針對三要項來維護足部健康，包括足前1/3可柔軟曲折的鞋底、吸震力佳的鞋墊、亞洲人適合的寬楦頭以免擠壓腳趾與前掌等，而且在柔軟皮革的包覆性、吸濕排汗的除臭抑菌鞋墊都更加提升。」為慶賀父親節，滿足前掌彈力推進、全足弓穩定支撐、後跟減壓吸震的勁步健康鞋，自7月10日起至8月12日止全面8折優惠，另有滿額贈活動，讓爸爸和另一半未來邁步足穩、足健康。
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