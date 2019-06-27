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影╱8成青少年不煩惱暑假活動 卻都想宅在家玩手機

2019-06-27 16:47聯合報 記者張錦弘╱即時報導

暑假將到，國內青少年都如何規畫休閒活動？金車文教基金會下午發表一項抽樣調查結果，發現受訪的3058位中小學生當中，8成休假最常待在家，且近7成4休假最常參與的休閒活動，是玩手機。金車呼籲家長協助孩子安排活動，「暑假不宅家、青春不留白」。

金車基金會總幹事曾清芸指出，暑假是青少年網路成癮的高峰期，不僅會加深近視，沉迷與電玩或網路，對身心靈發展也不好。

根據金車的調查結果顯示，近8成青少年不煩惱今年暑假的休閒活動，但休假最常參與的休閒活動，卻是玩手機（73.7%）；問及青少年放假都去哪些休閒場所，8成最常待在家，其次是去百貨公司及學校。

曾清芸說，從上述調查結果，不禁讓人擔憂，多數青少年今夏不煩惱暑期活動，難道都打算宅在家與3C產品為伍？

金車調查發現，各階段青少年主要從事的休閒活動也大不相同，國小生最喜歡運動、國中生喜歡聽音樂唱歌，高中生最喜歡睡覺；且年齡越大越不喜歡運動，小學生近5成喜歡運動，國中生不到4成喜歡，高中只約3成喜歡運動。

針對青少年今年暑假已安排的活動，主要以家族旅遊（52.5%）與學校課輔（48.9%）最多，只有4成5青少年期待暑假生活。

曾清芸指出，休閒活動時間占青少年的生活相當大比率，暑假更是孩子自我學習的黃金時刻，家長可事先與孩子一起規畫暑假活動，也可多安排親子旅遊或平日較少接觸的戶外活動，鼓勵孩子走出室內，過個充實有意義的暑假。

桃園市錦興國小老師林靜婷則認為，都會區很多小學生來自雙薪家庭，暑假無法全天陪著孩子，多半只能送孩子到安親班或夏令營，但即使選擇安親班的課程，也應和孩子商量、討論，不要全安排課業活動，要穿插戶外運動或參訪等。國小階段由家長一起陪伴引導，也有助於孩子就讀國高中後規畫休閒活動的能力。

附大附中應屆畢業生簡伃彣則表示，不論國中或高中，升三年級的暑假通常要上輔導課準備應付升學考，占掉多數時間，真正能安排休閒活動的只有升二年級暑假。她建議學生可列一張「願望清單」，想看什麼電影、參加什麼活動、打什麼工，可趁機一一完成，不要都只玩手機，要多做些有意義的事。

金車文教基金會下午舉行青少年暑假生活休閒問卷調查記者會，呼籲家長協助孩子「暑假不...
金車文教基金會下午舉行青少年暑假生活休閒問卷調查記者會，呼籲家長協助孩子「暑假不宅家、青春不留白」。記者張錦弘／攝影
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