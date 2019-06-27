7月好忙！旅展+美食展來了 晶華酒店集團首推「早鳥快閃店」

2019-06-27 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



一年一度的台北國際夏季旅展將於7月19日至22日在台北世貿展覽一館開展，緊接而來的台灣美食展也訂在7月26日至29日舉行，向來是展場排隊搶購票券主力之一的晶華酒店集團，今年整合館內外餐廳、客房、沐蘭SPA等商品，推出低至2.2折的優惠票券，官網同步於7月4日中午12點起至29日下午5點開賣，晶華酒店地下二樓麗晶精品也首創「晶華旅展早鳥快閃店」，不必人擠人，到星級飯店買券一樣享優惠。

今年推出的超值商品，包括年年熱賣的栢麗廳平日午餐券、azie美國爐烤肋眼牛排雙人券、以及故宮晶華熱饌港點吃到飽券，三燔本家更力推千元有找的日本A5肩胛和牛壽喜燒或涮涮鍋單人套餐券。此外，也全新推出各式餐券套票組、包括Just Grill信義牛排館 《美國沙朗牛排套餐單人優惠券5張/本》、以及可以盡享晶華旗下所有自助餐廳的BUFFET PASS《平日午餐雙人套票優惠折扣券6張/本》。

針對想要在暑假出遊的旅客，也有內含晶華栢麗廳早、午、晚餐各兩客以及豪華客房住宿兩天一夜的「食破天驚」住房專案，或是台北晶華「豪華客房買五送一」套票組、每套劵優惠價25,888元，比起原價117,600元、折扣高達2.2折！除了票券之外、現場也有優惠月餅提貨券、折扣數高達7.4折及各式熱賣零售商品等多元豐富的內容、搭配超殺的優惠折扣，勢必將引起一波搶購熱潮。詳細展覽資訊及熱賣超值商品如下：

【線上旅展】7月4日中午12：00至29日下午17：00

【早鳥快閃店】7月4日至18日、每日中午12：00至下午18：00於台北晶華地下二樓麗晶精品開賣

【2019台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展】7月19日至7月22日於世貿展覽館一館