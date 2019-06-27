鍾承翰戴伯爵表 詮釋輕熟男的三種面貌
父親節即將到來，瑞士精品品牌伯爵（Piaget）攜手《最佳利益》男主角鍾承翰，透過三款不同風格的魅力腕表，演繹輕熟男的不同風貌。在戲中飾演熱血菜鳥律師的鍾承翰，出身時尚模特兒，私下是個顧家的丈夫、疼小孩的好爸爸。「我覺得一個有品味的男人，在意的從不只是服裝好不好看，更多的是在一些細節上講不講究，這絕對可以從他腕間獲得判斷，」他認為，Altiplano Ultimate 910P 自動上鍊超薄腕表、Polo S系列精鋼自動上鍊計時碼表、與Polo S系列精鋼藍面自動上鍊腕表，這三款腕表「就好像代表了我從以前到現階段的不同身分和人生觀。」
以世界上最高高原Altiplano為名的經典系列，外觀可見機械肌理線條的設計，超薄工藝更每每挑戰製表極限：從第一款900P倒置機芯且大幅縮小腕表厚度的成就之後，910P自動上鍊機芯再度進化。不斷挑戰過往成就的精神，這和鍾承翰工作上的表現很接近。但他更認為Polo系列則是他私生活的寫照，1979年誕生的Polo系列在品牌一貫高雅紳士的氣質外，更添了一份休閒運動感。品牌更在2016年推出不鏽鋼材質的Polo S，讓紳士休閒也可以很年輕，舒適帥氣兼具。
留言