鍾承翰戴伯爵表 詮釋輕熟男的三種面貌

2019-06-27 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



父親節即將到來，瑞士精品品牌伯爵（Piaget）攜手《最佳利益》男主角鍾承翰，透過三款不同風格的魅力腕表，演繹輕熟男的不同風貌。在戲中飾演熱血菜鳥律師的鍾承翰，出身時尚模特兒，私下是個顧家的丈夫、疼小孩的好爸爸。「我覺得一個有品味的男人，在意的從不只是服裝好不好看，更多的是在一些細節上講不講究，這絕對可以從他腕間獲得判斷，」他認為，Altiplano Ultimate 910P 自動上鍊超薄腕表、Polo S系列精鋼自動上鍊計時碼表、與Polo S系列精鋼藍面自動上鍊腕表，這三款腕表「就好像代表了我從以前到現階段的不同身分和人生觀。」