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花生控快衝！好丘全新「花生巧克力」口味 台北、高雄快閃店限定

2019-06-27 15:41聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

手工軟Ｑ貝果專賣店「好丘」，全新快閃店即將於南、北登場！7/1起進駐新光三越高雄左營店、7/5於統一時代百貨台北店快閃，並推出限定全新口味「花生巧克力」天天出爐，此外，新光左營快閃店加碼限定推出「芒果金萱」。

新口味「花生巧克力」選用台灣嘉義東和製油廠的「石磨花生醬」，其特選南台灣新鮮9號花生，不添加化學成分，口感滑順香醇；可可粉則使用義大利艾肯100%可可粉，細緻富含高雅濃郁可可香味。以香醇柔和的花生風味為主體，搭配花生碎粒，再襯著輕盈苦味的巧克力麵團，百搭的經典滋味「花生巧克力」每顆售價60元，台北統一時代及高雄新光左營快閃店限定。

另一款新光左營獨賣的「芒果金萱」新口味，將當季愛文芒果乾加入金萱茶葉麵團中，在夏季中一嚐茶香與果香的完美融合。「愛文芒果乾」挑選厚切芒果乾切丁，72小時低溫乾燥工法製成；「金萱茶葉」選自舞間茶心，茶香帶有花香味，低發酵茶，有烏龍茶韻味、綠茶香，又略帶奶香氣。「芒果金萱」每顆售價60元，新光左營快閃店限定。

「好丘高雄左營快閃店」

位置：新光三越高雄左營店本館B2（手扶梯旁/服務台正後方）

快閃期間：7月1日至9月1日

營業時間：11:00 ~ 22:00

「好丘統一時代百貨台北快閃店」

位置： 統一時代百貨台北店B2（捷運連通道樓層/翰林茶棧旁）

快閃期間：7月5日至8月31日

營業時間：週日~週四 11:00 ~ 21:30 (週五/週六22:00)

「芒果金萱」每顆售價60元。圖／好丘提供
「芒果金萱」每顆售價60元。圖／好丘提供
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「花生巧克力」每顆售價60元。圖／好丘提供
「花生巧克力」每顆售價60元。圖／好丘提供
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快閃統一時代百貨芒果
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