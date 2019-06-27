住一晚要價400萬！「豪旅」時代來了

2019-06-27 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



住一晚要價400萬！這是一場怎樣的旅行？你可能不知道，這種「豪旅」或「極奢旅行」正在某個圈內流行，Airbnb預估這場豪旅商機，至少上看6兆。

全球旅宿平台Airbnb為搶此商機，正式推出全新「Airbnb Luxe」奢華房源系列。除了經過專家親自鑑定的住宿空間、禮賓服務與24小時專人客服外，更配有熟悉當地的旅程專員為旅客規劃整趟旅程。從11年前，Airbnb創辦人在舊金山公寓的客廳擺上3張氣墊床起，Airbnb平台上的住宿選擇如今已逐漸擴展至住家共享、整套房源、Airbnb Plus，甚至是精品旅店；品牌不再只是「共享」，而是透過全新 Airbnb Luxe打造「獨享」的專屬奢華體驗。

Airbnb在2017年收購Luxury Retreats之後，即積極跨足高端旅遊市場，進而打造出Airbnb Luxe。此一全新系列精心挑選全球超過2,000個房源，並由專人逐一評估300多項細節，確保房源具備獨特性及符合高品質標準。在房源規格上，Airbnb也祭出前所未見的嚴格要求。除了需提供獨特設施，寬敞的交誼空間、高度實用性設計、專業烹飪設備、每間臥室皆有專屬衛浴空間外，甚至必須使用優質建材與精細建築做工。

此外，許多Airbnb Luxe房源背後的故事也多大有來頭，且橫跨全球的夢幻旅遊目的地。包含摩洛哥和南非的獲獎設計豪邸，或是法國城堡、文藝復興托斯卡尼鄉間別墅等各種夢幻住宿選擇，就連專屬私人小島都不是問題。目前已開放預訂位於倫敦肯辛頓宮旁的都會綠洲藝術小屋和與全球億萬富豪比鄰而居的閣樓豪宅，到洛杉磯的法式鄉村莊園，今年陸續還有米蘭、巴黎和德州奧斯丁等至少12個城市的豪華房源。

除了超乎想像的奢華住宿外，旅客在完成每筆預訂後，也將有旅程專員提供專屬服務，包含協助輕鬆入住、客製化當地體驗和活動、私人主廚料理、到府按摩，甚至安排托兒等各種服務。