超模吉賽兒老公力拼義大利泳壇小鮮肉 腕表搶運動男神代言

2019-06-27 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



傑出運動員為腕表品牌代言最天經地義，不過表現優秀顏值又高的運動員可不多，現年41歲、號稱「史上最偉大四分衛」的湯姆布雷迪（Tom Brady）絕對是其中之一，而他的老婆正是曾經蟬聯多年史上最會賺錢的超模、李奧納多前女友維密天使吉賽兒（Gisele Bündchen）。繼已經有傳奇F1賽車冠軍路易斯漢米爾頓之後，沙夫豪森IWC萬國表日前宣佈布雷迪為最新的品牌大使，這位運動生涯超長的傳奇四分衛在2000年加入美國國家美式足球聯盟（NFL）以來，率領英格蘭愛國者隊6次奪得超級碗冠軍、16度拿下分區冠軍，他本人4次榮膺超級盃最有價值球員、史上得勝利場數最多的四分衛和傳球碼數最多的球員，可以說是難以超越的傳奇人物。而喜愛腕表的他私下也收藏多枚IWC表款，包括經典的飛行員TOP GUN海軍空戰部隊Miramar計時碼表和經典的葡萄牙萬年曆腕表。