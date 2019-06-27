超模吉賽兒老公力拼義大利泳壇小鮮肉 腕表搶運動男神代言
傑出運動員為腕表品牌代言最天經地義，不過表現優秀顏值又高的運動員可不多，現年41歲、號稱「史上最偉大四分衛」的湯姆布雷迪（Tom Brady）絕對是其中之一，而他的老婆正是曾經蟬聯多年史上最會賺錢的超模、李奧納多前女友維密天使吉賽兒（Gisele Bündchen）。繼已經有傳奇F1賽車冠軍路易斯漢米爾頓之後，沙夫豪森IWC萬國表日前宣佈布雷迪為最新的品牌大使，這位運動生涯超長的傳奇四分衛在2000年加入美國國家美式足球聯盟（NFL）以來，率領英格蘭愛國者隊6次奪得超級碗冠軍、16度拿下分區冠軍，他本人4次榮膺超級盃最有價值球員、史上得勝利場數最多的四分衛和傳球碼數最多的球員，可以說是難以超越的傳奇人物。而喜愛腕表的他私下也收藏多枚IWC表款，包括經典的飛行員TOP GUN海軍空戰部隊Miramar計時碼表和經典的葡萄牙萬年曆腕表。
IWC簽下史上最年長（41歲）奪冠的球員，義大利品牌沛納海（Panerai）則看中25歲的義大利泳壇鮮肉帥哥Gregorio Paltrinieri。在里約奧運1,500米泳賽稱霸的他，最近更摘下美國游泳公開賽桂冠，奪得個人今季首個泳賽錦標。被暱稱為「Greg」的Gregorio Paltrinieri 在2015年創下800米自由式的歐洲紀錄，更刷新了1,500米自由式世界紀錄，接著於2016年倫敦的歐洲游泳錦標賽連奪兩金、2016年奧運摘金後也可望在2020東京奧運再次連莊。 身為義大利代言人的他，在品牌全新開幕的羅馬專賣店活動上配戴限定版的 Submersible BMG-TECHTM 47毫米腕表，表殼以沛納海專利強化金屬玻璃BMG-TECHTM鑄造，類似玻璃的特別合金格外輕盈堅韌。
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