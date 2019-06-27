親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

中職／黃甘霖因身體狀況請辭 劉育辰暫代獅教頭

高雄小三通事件爆韓國瑜用人危機 他批：沒有人才庫的市長

全家推韓國超夯「Kakao Friends」集點換購！酷繽杯、安全帽、摺疊桌快衝一波

2019-06-27 14:01聯合報 記者陳立儀╱即時報導

全家便利商店暑假最強的集點換購活動來了！7月3日起推出韓國最夯的「Kakao Friends」全店集點換購活動，是Kakao Friends首次與台灣零售通路合作聯名開發，共推出9款可愛療癒又實用的商品，粉絲快衝一波！

Kakao Friends為韓國現今知名度第一、喜好度奪冠的療癒肖像，在台灣也擁有龐大粉絲，全家便利商店「大KA FUN暑假」全店集點以Kakao Friends的人氣王Ryan和淘氣的Apeach為主角，推出9項集點換購商品，首波自7月3日起推出兩款Kakao Friends吊飾玩偶、兩款Kakao Friends票卡夾組、兩款Kakao Friends抱枕毯、3款Kakao Friends行動電源、Ryan手持風扇、Kakao Friends酷繽杯更不容錯過，讓Ryan的呆萌表情、Apeach的逗趣臉孔隨身相伴。

第二波活動7月17日開跑，主推兩款Kakao Friends成人安全帽、一款Kakao Friends兒童安全帽、兩款Kakao Friends摺疊桌，Kakao Friends摺疊桌不僅不占空間好收納，加上便於攜帶的手把與平穩的U型桌腳設計，不論居家或戶外都很實用，還可以當做床上桌，桌面上設有手機架，為Ka粉必收清單之一。

全家便利商店也也特別在板農店、新敦民店打造特色店，讓Kakao Friends經典角色躍於牆上，是拍照打卡的好去處。

Kakao Friends抱枕毯－Apeach款，打開抱枕內部有小毯子，800點...
Kakao Friends抱枕毯－Apeach款，打開抱枕內部有小毯子，800點＋499元或3,000點＋449元可換購一款。圖／全家便利商店提供
分享
Kakao Friends票卡夾組－Ryan款，800點＋249元或3,000點...
Kakao Friends票卡夾組－Ryan款，800點＋249元或3,000點＋199元可換購一款。圖／全家便利商店提供
分享
Kakao Friends玩偶吊飾－Ryan，800點＋149元可換購一款（隨機...
Kakao Friends玩偶吊飾－Ryan，800點＋149元可換購一款（隨機出貨不可挑款）；兩款成套為3,000點＋249元。圖／全家便利商店提供
分享
Kakao Friends成人安全帽－Apeach款，800點＋599元或3,0...
Kakao Friends成人安全帽－Apeach款，800點＋599元或3,000點＋549元可換購一款。圖／全家便利商店提供
分享
Kakao Friends兒童安全帽－little Ryan款， 800點＋54...
Kakao Friends兒童安全帽－little Ryan款， 800點＋549元或3,000點＋499元。圖／全家便利商店提供
分享
Kakao Friends玩偶吊飾－Apeach，800點＋149元可換購一款（...
Kakao Friends玩偶吊飾－Apeach，800點＋149元可換購一款（隨機出貨不可挑款）；兩款成套為3,000點＋249元。圖／全家便利商店提供
分享
Kakao Friends酷繽杯，於全家便利商店購買全家App商品預售Lets ...
Kakao Friends酷繽杯，於全家便利商店購買全家App商品預售Lets Café任一商品（不限杯數），即可以加購價299元兌換。商品預售活動含會員日咖啡、唐寧茶，不含酷繽沙、快閃優惠、收銀機預購。圖／全家便利商店提供
分享
Ryan手持風扇，800點＋399元或3,000點＋349元。圖／全家便利商店提...
Ryan手持風扇，800點＋399元或3,000點＋349元。圖／全家便利商店提供
分享
Kakao Friends行動電源，共3款，附肖像造型充電線與收納袋，800點＋...
Kakao Friends行動電源，共3款，附肖像造型充電線與收納袋，800點＋1,499元或3,000點＋1,399元可換購一款。圖／全家便利商店提供
分享
Kakao Friends摺疊桌－Ryan款，800點＋549元或3,000點＋...
Kakao Friends摺疊桌－Ryan款，800點＋549元或3,000點＋499元可換購一款。圖／全家便利商店提供
分享
全家便利商店7月3日起推出韓國「Kakao Friends」全店集點，是Kaka...
全家便利商店7月3日起推出韓國「Kakao Friends」全店集點，是Kakao Friends首次與台灣零售通路合作開發。圖／全家便利商店提供
分享
Kakao Friends抱枕毯－Ryan款，打開抱枕內部有小毯子，800點＋4...
Kakao Friends抱枕毯－Ryan款，打開抱枕內部有小毯子，800點＋499元或3,000點＋449元可換購一款。圖／全家便利商店提供
分享
Kakao Friends票卡夾組－Apeach款，800點＋249元或3,00...
Kakao Friends票卡夾組－Apeach款，800點＋249元或3,000點＋199元可換購一款。圖／全家便利商店提供
分享
Kakao Friends成人安全帽－Ryan款，800點＋599元或3,000...
Kakao Friends成人安全帽－Ryan款，800點＋599元或3,000點＋549元可換購一款。圖／全家便利商店提供
分享
Kakao Friends摺疊桌－Apeach款，800點＋549元或3,000...
Kakao Friends摺疊桌－Apeach款，800點＋549元或3,000點＋499元可換購一款。圖／全家便利商店提供
分享

集點便利商店
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

住一晚要價400萬！「豪旅」時代來了‧‧‧‧‧

2019-06-27 15:27

讓心情耍廢一下！全家「白爛貓超耍賤迴力車」8款浮誇造型超想全收

2019-06-27 15:08

超模吉賽兒老公力拼義大利泳壇小鮮肉 腕表搶運動男神代言

2019-06-27 14:57

寶寶用不含防腐劑沐浴品最好？醫師點出家長抗敏三迷思

2019-06-27 14:01

他用鳳梨酵素說人生故事

2019-06-27 14:01

知名連鎖品牌飲冰品大腸桿菌超標 市府開罰3萬

2019-06-27 13:59

玩水、玩沙、玩滑索 北市最新親子公園「華山大草原共融遊戲場」登場

2019-06-27 13:46

意圖使人想結婚！ agnès b.訂製手工喜餅禮盒 台灣獨賣

2019-06-27 13:30

連孫芸芸都驚呼超可愛！TOD’S獨角獸吊飾包台灣只有這裡買得到

2019-06-27 13:12

哇！隋棠美腿長到鏡頭裝不下 和艾瑪克隆尼隔空撞FENDI新包

2019-06-27 12:28

夏天就是要夏威夷衫呀！連打火機都穿上扶桑花

2019-06-27 11:24

腦部造影技術 可望與植物人對話

2019-06-27 09:44

一次吃4種招牌菜！甘牌燒味推出「個人獨享餐」 還有2款組合套餐

2019-06-26 22:38

新創「平台」行銷理念 南僑斥資13億投資泰國市場

2019-06-26 21:10

AI「雅婷」首度進駐兩廳院 協助座談導聆還會看表演

2019-06-26 20:38

Loro Piana發表秋冬新品 如同被擁抱一般的溫暖輕柔面料

2019-06-26 20:02

今年金曲不走紅毯 HEBE田馥甄噴汗秀星辰表

2019-06-26 18:40

連《魔法公主》也來取材！日本「5大苔蘚秘境」翠綠的夢幻美景

2019-06-26 18:24

山本寛齋操刀 朵茉麗蔻「基本4點限量套組」7月開賣

2019-06-26 18:00

打完「太極」看「風水」！Reebok新款潮鞋融入羅盤、八卦設計

2019-06-26 17:58

義大遊樂世界9周年對對碰 身分證號有1、9門票最低499元

2019-06-26 17:58

孔劉、金材昱「最強歐巴CP」連腳趾頭都帥到閃閃發亮

2019-06-26 17:25

日式夢幻萌系風來襲！「ECONECO南西誠品快閃店」7月登場

2019-06-26 17:13

momo購物網「舒潔超級品牌日」全館51折起

2019-06-26 16:35

潮流牛仔大玩跨界 LEVIS 聯名「怪奇物語」推新品

2019-06-26 16:35

慶中職Lamigo桃猿奪冠！全家「限時3天」大冰美、大冰拿買1送1

2019-06-26 15:46

台北最大火鍋超市「前鎮水產」2號店6月28日開幕

2019-06-26 15:38

奧萬大歡慶25歲推入園銅板價 這3天只要10元

2019-06-26 14:38

翻轉空間 大玩視覺創意

2019-06-26 14:25

Airbnb住私人小島 一晚要價四百萬

2019-06-26 14:11

高雄「呷丸味」超滿芋頭綿密落白雪 蕃茄蜜餞冰看了就垂涎

2019-06-26 13:19

兒時記憶的美味！「全聯X森永」聯名甜點6月28日甜蜜上市

2019-06-26 12:53

朱立倫參觀「金庸武俠－華山論劍」特展

2019-06-26 11:25

春水堂7/1推網友票選菜色 排骨酥麵、紅豆奶酪重出江湖

2019-06-26 11:11

三代同堂一起出國去 每人團費最高可享八五折

2019-06-26 11:07

原來周杰倫的大衣不但是女裝 還是昆凌設計的 這穿的是愛啊

2019-06-26 11:00

從氣功學舞蹈 大師免費教

2019-06-26 07:55

立體花束、縫補過的心 Prada秋冬邀科學怪人示範暗黑浪漫

2019-06-26 02:55

2019世界50最佳餐廳榜單揭曉 香港中餐廳大班樓首次入榜

2019-06-26 02:01
看更多

熱門文章

慶中職Lamigo桃猿奪冠！全家「限時3天」大冰美、大冰拿買1送1

2019-06-26 15:46

孔劉、金材昱「最強歐巴CP」連腳趾頭都帥到閃閃發亮

2019-06-26 17:25

沒去金獅湖市場 婦人確診登革熱 疾管署：疫情範圍擴大

2019-06-26 19:00

新研究證實：HPV疫苗能有效預防子宮頸癌

2019-06-27 10:40

台北最大火鍋超市「前鎮水產」2號店6月28日開幕

2019-06-26 15:38

氣象局：高溫炎熱天 下周二、三中南部全天有雨

2019-06-27 09:47

每日星座運勢／金牛運勢不錯的一天 忙碌中有收穫

2019-06-27 00:00

閨蜜也要「斷捨離」！ 好朋友關係要維持、也要懂得「封鎖刪除的藝術」

2019-06-26 23:26

職場菜鳥成遲到慣犯…超瞎理由「朋友找我」 白目態度網全傻眼

2019-06-26 17:50

奧萬大歡慶25歲！6月29日起3日入園門票優惠10元

2019-06-26 20:56

一次吃4種招牌菜！甘牌燒味推出「個人獨享餐」 還有2款組合套餐

2019-06-26 22:38

連《魔法公主》也來取材！日本「5大苔蘚秘境」翠綠的夢幻美景

2019-06-26 18:24

他想騎單車松山↔內壢通勤80公里 網友力阻：別傻了

2019-06-27 10:43

眼皮跳不停 醫師分析何時該就醫

2019-06-27 08:24

momo購物網「舒潔超級品牌日」全館51折起

2019-06-26 16:35

不去中國化！故宮北院150件精品首次同時出宮與南院展

2019-06-27 09:30

海科館今起展示35種世界各地珍稀兩棲、爬蟲類動物

2019-06-27 07:32

義大遊樂世界9周年對對碰 身分證號有1、9門票最低499元

2019-06-26 17:58

談戀愛像在演戲？這5星座總愛隱藏真面目

2019-06-27 09:21

國泰航空歡慶60周年 7月3日快閃推4航點折價600元

2019-06-26 16:32

日月潭萬人泳渡往年3天秒殺 今年還有空額？原來是…

2019-06-27 11:23

大雨攪局！ 合歡山武嶺停車場延至7月31開放

2019-06-27 12:12

今年金曲不走紅毯 HEBE田馥甄噴汗秀星辰表

2019-06-26 18:40

高雄出現第25例登革熱 陳其邁：防疫要「做好做滿」

2019-06-26 22:08

陳其邁：高雄再增4例本土登革熱 全屬三民區群聚感染

2019-06-26 23:15

大學指考日天氣悶熱 吳德榮：熱低成颱也不侵台

2019-06-27 07:42

症狀較一般感冒強烈 醫：流感重症死亡率15%

2019-06-27 09:17

39歲長期背痛竟罹「癌王」 熱血醫治癌如救火

2019-06-27 09:55

還沒到中午花蓮已36.2度 氣象局發布高溫資訊

2019-06-27 11:07

連孫芸芸都驚呼超可愛！TOD’S獨角獸吊飾包台灣只有這裡買得到

2019-06-27 13:12

放療搭配免疫療法 治癌效果加成

2019-06-26 16:46

新創「平台」行銷理念 南僑斥資13億投資泰國市場

2019-06-26 21:10

中研院研究發現 血小板為登革病毒入侵關鍵

2019-06-27 12:49

高市本土登革熱再增一例 金獅湖市場旁6旬婦染病

2019-06-26 19:17

哇！隋棠美腿長到鏡頭裝不下 和艾瑪克隆尼隔空撞FENDI新包

2019-06-27 12:28

全家推韓國超夯「Kakao Friends」集點換購！酷繽杯、安全帽、摺疊桌快衝一波

2019-06-27 14:01

意圖使人想結婚！ agnès b.訂製手工喜餅禮盒 台灣獨賣

2019-06-27 13:30

Loro Piana發表秋冬新品 如同被擁抱一般的溫暖輕柔面料

2019-06-26 20:02

睡眠障礙 醫院、基層診所攜手合作追蹤診療

2019-06-26 16:30

重拾生死決定權 北醫大用腦部造影助植物人對話

2019-06-26 18:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top