全家推韓國超夯「Kakao Friends」集點換購！酷繽杯、安全帽、摺疊桌快衝一波

2019-06-27 14:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



全家便利商店暑假最強的集點換購活動來了！7月3日起推出韓國最夯的「Kakao Friends」全店集點換購活動，是Kakao Friends首次與台灣零售通路合作聯名開發，共推出9款可愛療癒又實用的商品，粉絲快衝一波！

Kakao Friends為韓國現今知名度第一、喜好度奪冠的療癒肖像，在台灣也擁有龐大粉絲，全家便利商店「大KA FUN暑假」全店集點以Kakao Friends的人氣王Ryan和淘氣的Apeach為主角，推出9項集點換購商品，首波自7月3日起推出兩款Kakao Friends吊飾玩偶、兩款Kakao Friends票卡夾組、兩款Kakao Friends抱枕毯、3款Kakao Friends行動電源、Ryan手持風扇、Kakao Friends酷繽杯更不容錯過，讓Ryan的呆萌表情、Apeach的逗趣臉孔隨身相伴。

第二波活動7月17日開跑，主推兩款Kakao Friends成人安全帽、一款Kakao Friends兒童安全帽、兩款Kakao Friends摺疊桌，Kakao Friends摺疊桌不僅不占空間好收納，加上便於攜帶的手把與平穩的U型桌腳設計，不論居家或戶外都很實用，還可以當做床上桌，桌面上設有手機架，為Ka粉必收清單之一。