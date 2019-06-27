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寶寶用不含防腐劑沐浴品最好？醫師點出家長抗敏三迷思

2019-06-27 14:01聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

寶妹出生三個月後出現紅疹搔癢等輕微異位性皮膚炎，媽媽將沐浴乳換成不含防腐劑的手工皂，症狀反而更嚴重。小兒科醫師提醒，「不加防腐劑」是家長選購沐浴產品的迷思，因沐浴用品放悶熱浴室更需避免受潮滋生細菌。建議避開含Paraben、MI、MCI等刺激成分的沐浴產品即可，有抗敏認證更佳。

小兒專科診所主治醫師巫漢盟說，入夏氣溫和濕度節節升高，門診中寶寶汗疹及尿布疹等皮膚過敏案例也跟著增加。但許多爸媽在寶寶皮膚過敏發作後，買錯沐浴產品，或採取錯誤的洗澡保養步驟，反而加重寶寶過敏症狀。

巫漢盟整理出三大迷思，第一大迷思最常見，也就是家長喜歡購買不添加防腐劑的沐浴產品；近年不少爸媽喜歡團購完全不添加防腐劑的手工皂，認為讓寶寶使用能更安心。

但巫漢盟指出，沐浴產品是會壞的，特別是存放於悶熱的浴室環境，若沒有添加防腐劑，容易因為受潮而滋生細菌和黴菌，造成沐浴乳產品腐敗變質。

巫漢盟強調，食藥署針對化妝品的防腐劑種類及添加量都有嚴格規定，只要符合添加標準就不會致敏。比起一味抗拒防腐劑，不如建立正確觀念，選購時避開Paraben、MI、MCI等刺激成分即可。

第二大迷思則是家長喜歡「有機」、「無香精」或「含藥性成分」的沐浴產品，認為保護力更佳，也比較安全。巫漢盟指出，產品的安全性與穩定性是來自許多生產環節的嚴格測試與把關，並非宣稱有機或無香精就代表100%不致敏。

巫漢盟建議，選擇具抗敏認證的沐浴產品即可，不需要迷信特殊成分，例如民眾熟悉的天然洋甘菊萃取物質，就具有消炎舒緩功能的有效成分，在化妝品界也運用已久，可放心使用。

第三大迷思則是讓寶寶不要天天洗澡，用清水洗就好。巫漢盟指出，嬰兒的角質層尚未成熟，肌膚嬌弱，而「隔日洗澡」和「清水洗澡」等論點，其實只是要避免洗劑中的皂鹼成分刺激肌膚，以及過度清潔皮脂讓表皮更加脆弱。

但是，好奇寶寶愛亂爬且經常流汗，沒有清潔反而會使肌膚過敏問題惡化。巫漢盟說，選購溫和抗敏的沐浴產品就好，即能與寶寶安心享受沐浴時光。

小兒科醫師提醒，「不加防腐劑」是家長選購沐浴產品的迷思，因沐浴用品放悶熱浴室更需...
小兒科醫師提醒，「不加防腐劑」是家長選購沐浴產品的迷思，因沐浴用品放悶熱浴室更需避免受潮滋生細菌。建議避開含Paraben、MI、MCI等刺激成分的沐浴產品即可。 圖／ingimage
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沐浴防腐劑化妝品
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