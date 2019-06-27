知名連鎖品牌飲冰品大腸桿菌超標 市府開罰3萬

2019-06-27 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



炎炎夏日，許多人吃冰消暑，台北市政府衛生局、法務局消保官今年4月專案抽驗散裝飲冰品及配料，第2波抽驗結果，計有5件飲冰品初檢、複檢均不符衛生標準，不合格率2.4%，均依法裁處業者3萬元。包括知名連鎖飲品TEA TOP和阿默蛋糕旗下茶飲店均被檢出大腸桿菌，業者都表示已加強環境衛生管理。

台北市衛生局技正黃敬堯表示，本波共計抽驗212件，包括163件飲冰品、45件配料及4件花草茶原料，檢驗衛生指標菌生菌數、大腸桿菌群及大腸桿菌，初抽結果有11件不符規定。經通知業者限期改善後，複抽仍有5件不符規定。

其中，阿默蛋糕企業名下的初心菓寮「煎茶」產品，生菌數和大腸桿菌群均超標，業者表示，當時抽檢品項中只有煎茶不合格，其他都沒問題，他們第一時間先將該產品先下架，內部針對製程重新確認，包括水、冰塊、茶葉均送驗SGS合格，也檢送一份給衛生局，在衛生局完成複檢前會先下架，讓消費者安心。

TEA TOP士林捷運店的「綠豆星沙(冰沙)」大腸桿菌、大腸桿菌群超標，業者表示，將針對過濾水水質、冰槽、器皿以及員工的清潔部分加以加強。

侯美國紅茶（美崙店）的「古早味紅茶」檢出生菌數超標，業者表示，後續有再送驗冰塊至衛生局，結果還沒出來，店內已加強承裝食物的容器消毒、加強打掃與增加環境打掃的人力。

士林區MB white coffee的「白咖啡(冰沙)」生菌數檢出超標，業者表示，他們懷疑是冰塊的問題，有請廠商做製冰機處理、加強濾芯更換，也請員工加強清潔，因製冰機要盡量關起來，但忙起來一直開著，可能有空氣進入造成污染。

而中山區CHECK CAFE 雀客咖啡所售之「蜜香紅茶」大腸桿菌群超標，至截稿前業者未回應。

黃敬堯指出，品中檢出大腸桿菌群過多，代表製造環境、製程衛生不佳，但它不是病原菌，不會直接對人體造成危害；衛生指標菌如超過標準，即表示在製作過程中的衛生狀況、食材、器具、包裝過程可能遭受污染，或工作人員個人衛生狀況不佳所造成，尤其夏天溫度高，微生物繁殖很快，稍有不慎就會超標，呼籲業者加強控管。

針對複抽仍不合格的業者，衛生局均依照違反食品安全衛生管理法處以3萬元罰鍰，如後續抽檢仍不合格，將加重裁罰金額。

另，本次抽驗45件配料，粉圓、椰果、地瓜圓、芋頭圓、西谷米、小湯圓、果露(糖漿)、液糖、紅豆、仙草、寒天、蘆薈、布丁等，及4件花草茶原料，分別檢驗防腐劑、著色劑、順丁烯二酸與順丁烯二酸酐總量、衛生標準及農藥殘留等項目，檢驗結果均符合規定。